VIDEO: Un policía brasileño detiene a un hombre y lo presiona por el cuello hasta dejarlo desmayado

El pasado domingo 21 de junio, un joven brasileño, identificado por algunos medios locales como Gabriel, fue detenido por la Policía Militar en el estado de Sao Paulo y sometido violentamente hasta quedar desmayado, pese a que no opuso ninguna resistencia al arresto.

En videos difundidos en la Red, se observa cuando el joven, de 19 años, es detenido por cuatro miembros de la Policía Militar en una calle del municipio de Carapicuíba, en Sao Paulo.

En el video se ve que la víctima, que viste camisa blanca y pantalones cortos, está boca arriba mientras un oficial lo presiona con la rodilla en el pecho y una mano en el cuello, mientras otros uniformados miran la escena de cerca.

Después se observa cuando el uniformado pone de pie al joven y lo toma del cuello, hasta que se cae desmayado y queda completamente inmovilizado en el suelo.

A violência policial tem CEP e raça, essas imagens são da periferia de SP, Carapicuíba. Durante a quarentena essas cenas se tornaram ainda mais comuns, foram 116 mortes de suspeitos em alegados confrontos com a PM - um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. pic.twitter.com/5e2UkJOQH2 — Malu Molina (@malumolinasp) June 22, 2020

"Todavía soy un ser humano"

En entrevista con el programa de televisión Bom Dia Sao Paulo, el joven contó que, al ver la presencia de los oficiales, perdió el equilibro de su motocicleta y terminó golpeando uno de los vehículos de los policías.

Tras ser arrestado y brutalmente detenido, el hombre fue llevado a una estación de policía y posteriormente le dieron primeros auxilios.

"No soy marginal, por mucho que me equivoqué al estar sin licencia [de conducir], no soy marginal. Todavía soy un ser humano", declaró el joven. "No hay necesidad de lo que está sucediendo", agregó.

Tras la agresión por parte de los uniformados, el hombre quedó con heridas en las muñecas, en el cuello y en las piernas. Las imágenes se asemejan a las del violento arresto de George Floyd, un afroamericano que falleció el pasado 25 de mayo después de ser brutalmente detenido por la policía de Minéapolis, en EE.UU., lo que generó una ola de protestas a nivel mundial.

También fueron un recordatorio del reciente caso de Guilherme Silva Guedes, un joven de 15 años que fue encontrado con disparos en las manos y la cabeza después de una intervención de la Policía Militar en Sao Paulo. El fallecimiento de Silva Guedes provocó fuertes protestas en el barrio de Vila Clara (sur de Sao Paulo), que incluyeron la quema de cinco autobuses.