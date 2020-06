Acusan a un militar de EE.UU. por planear una "emboscada mortal" y filtrar información a un grupo "ocultista neonazi"

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este lunes sus acusaciones contra un soldado del Ejército norteamericano, identificado como Ethan Melzer, de 22 años, por supuestamente planear un ataque contra la unidad a la que pertenecía.

Las acusaciones indican que el hombre filtró datos sobre las fuerzas estadounidenses desplegadas en el extranjero a la agrupación Order of the Nine Angles (la Orden de los Nueve Ángulos, u O9A), radicada en el Reino Unido. Además, Melzer está acusado de conspirar e intentar asesinar a ciudadanos de EE.UU. y miembros del servicio militar, así como de brindar apoyo a terroristas.

"Como se expone en la acusación, Ethan Melzer planeó una emboscada mortal contra sus compañeros de milicia, al servicio de un diabólico cóctel de ideologías enlazadas con el odio y la violencia", señaló el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Demers. Además, agregó que los soldados estadounidenses "nunca deberían enfrentar tal peligro a manos de uno de los suyos".

Según el comunicado de las autoridades, las intenciones del acusado fueron frustradas por el FBI y el Ejército de EE. UU. a fines de mayo de 2020 y su arresto se produjo el 10 de junio.

La Orden de los Nueve Ángulos

La asociación estadounidense defensora de derechos civiles Southern Poverty Law Center ha descrito a la O9A como una organización "ocultista neonazi", mientras que diversos legisladores del Reino Unido han instado a la prohibición del grupo, con sede en ese país europeo.

En su informe anual, el grupo antifascista británico Hope Not Hate le atribuyó a la O9A una "gran influencia sobre grupos terroristas [neo]nazis en EE.UU. y Europa".

