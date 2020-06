Maduro: "De la misma manera que hablé con Biden, podría hablar con Trump"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que estaría dispuesto a sostener una reunión para "conversar respetuosamente" con su par de EE.UU., Donald Trump.

"En el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump", dijo Maduro, al tiempo que recordó su encuentro con el exvicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante la ceremonia de investidura de Dilma Rousseff, en Brasilia, en enero del 2015.

"Así como yo me reuní con Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento (...) De la misma manera que hablé con Biden, podría hablar con Trump", dijo el mandatario en entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

En aquella oportunidad, Biden se mostró cordial e incluso bromeó sobre el abundante cabello del Jefe de Estado venezolano. "Con un pelo así, yo podría ser presidente de EE.UU.", fueron las palabras que el exvicepresidente habría dirigido a Maduro.

Más temprano, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que solo sostendría un encuentro con Maduro para discutir "una salida pacífica del poder".

Esta aclaratoria la hizo a propósito de una entrevista donde afirmó, sin especificar el tema a tratar, que estaría dispuesto a reunirse con el presidente venezolano. "Tal vez lo pensaría. A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones", dijo Trump a Axios.

A la par, Trump restó importancia al reconocimiento del diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente interino" hace más un año y recibió el apoyo de EE.UU.

"Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: 'A algunas personas les gustó, a otras no'. Estuve de acuerdo. No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra", aseveró el mandatario estadounidense en la entrevista.

En su tuit de hoy, el inquilino de la Casa Blanca insistió en que, a diferencia de "la izquierda radical", "siempre" estará en contra del socialismo y "del lado de la libertad".