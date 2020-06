Tiroteos durante el fin de semana dejan 14 muertos y 90 heridos en Chicago

Numerosos tiroteos en la ciudad de Chicago (EE.UU.) dejaron 90 personas heridas entre el pasado viernes y el lunes, y provocaron al menos 14 muertes, en el fin de semana con el mayor número de víctimas por tiroteos en lo que va del año, informa Chicago Sun-Times. Entre los fallecidos durante el fin de semana hay cinco menores.

Algunas personas fueron afectadas en lugares considerados seguros. Por ejemplo, una mujer de 64 años fue herida mientras se encontraba en su casa, y un niño de 3 años murió tras el ataque a su padre cuando iban en su auto por la ciudad.

"Estos niños no son criminales", cita ABC al jefe de detectives de la Policía de Chicago, Brendan Deenihan, en referencia a los menores fallecidos. "No son miembros de pandillas. No tienen nada que ver con las controversias ahí fuera y simplemente son asesinados a tiros sin ninguna razón en absoluto", agregó Deenihan.

El superintendente de la Policía de la ciudad, David Brown, afirmó que las balas "destruyen vecindarios y arruinan todo el sentido de seguridad en la comunidad".