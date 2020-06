Un hombre lanza fuegos artificiales a una persona sin hogar que dormía en una calle de Nueva York (VIDEO)

Las autoridades están investigando el suceso y de momento no se ha llevado a cabo ningún arresto.

Un video difundido en redes sociales muestra a hombre lanzando fuegos artificiales a una persona sin hogar que aparentemente dormía en una acera de la ciudad de Nueva York. El hecho habría ocurrido la madrugada de este lunes.

Según el reporte del New York Post, las autoridades informaron que la víctima tiene 66 años y fue hospitalizada con quemaduras graves. Asimismo, la Policía señaló que el ataque se produjo en el barrio de Harlem, aproximadamente a las 4 de la mañana, en la avenida Lenox cerca de la calle West 113th.

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Lanzan fuegos artificiales a un sintecho mientras dormía en Nueva YorkLas autoridades están investigando el suceso y de momento no se ha llevado a cabo ningún arresto. pic.twitter.com/OSCmqPqH1Q — RT en Español (@ActualidadRT) June 23, 2020

"Miren de cerca, no se puede ver a ninguna persona defendiendo a esta víctima. A nadie le importó que los manifestantes no condenaran a los medios de comunicación por no contar la historia", escribió en Twitter el sindicato policial Asociación Benevolente de Sargentos de Nueva York (SBA, por sus siglas en inglés).

Al parecer, se trató de una acción premeditada, pues los compañeros del hombre que lanzó el material explosivo inician la grabación antes de que se acercara a la persona que se encontraba en el suelo.

Tras colocar la bengala, el joven se aleja del lugar, se escucha una gran explosión y se observa una gran llamarada cerca de la persona que yacía en el suelo. Posteriormente, los individuos que participan en el hecho se ríen sin que parezca importarles la condición de la persona herida.

Las autoridades todavía están investigando el suceso y de momento no se ha llevado a cabo ningún arresto.