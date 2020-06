Suspenden al luchador Sammy Guevara tras resurgir sus comentarios de que quiso "violar" a la estrella de la WWE Sasha Banks

La empresa de lucha libre profesional estadounidense All Elite Wrestling (AEW) ha suspendido sin sueldo a luchador cubano-estadounidense Sammy Guevara tras reaparecer sus comentarios en las redes sociales de que quiso "violar" a la estrella de la WWE Sasha Banks.

"Sasha Banks. Oh, dios mío. Cuando estuve en la WWE la otra semana, quise violar a esta mujer", había comentado el luchador durante un podcast en 2016. Tras la reaparición de esta frase y una ola de indignación de los usuarios, AEW ha publicado un comunicado sobre la suspensión de Guevara.

"AEW insiste en poner de su parte para crear un mundo de comprensión y respeto por la humanidad. Por lo tanto, condenamos enérgicamente las palabras extremadamente ofensivas y dolorosas de Sammy Guevara. Como tal, con efecto inmediato, Sammy está suspendido sin pago hasta nuevo aviso. Sammy ha acordado someterse a una amplia capacitación de sensibilidad y, una vez finalizada, su estado futuro dentro de la empresa será reevaluado", reza el texto del comunicado. Asimismo, la empresa prometió donar el sueldo de Guevara al Centro Femenino de Jacksonville.

La compañía decidió tomar estas medidas a pesar de que el luchador ya se disculpó públicamente por su comportamiento y contactó a Sasha Banks personalmente para pedir disculpas.

"Hice comentarios estúpidos, inapropiados y extremadamente ofensivos en mi pasado. En mi estúpida mente pensé que era divertido usar palabras y términos que no representan nada más que el horror y el dolor. Lo siento realmente por mis palabras y acciones dolorosas, y nunca me perdonaré a mí mismo", ha destacado Guevara en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Banks ha confirmado que el luchador se disculpó y ha subrayado que la gente tiene que ser responsable con sus propias acciones y con las palabras que dicen. "He hablado antes con Sammy. Se ha disculpado y hemos tenido una conversación abierta. Palabras como esos comentarios que él ha hecho, ya sean en broma o no, no tienen sitio en nuestra sociedad. No voy a consentir ni a tolerar este tipo de comportamiento. Lo que uno piensa que es un comentario al margen puede tener un gran impacto en la vida de otra persona y puede enviar un mensaje erróneo".

"Tenemos que ser responsables con nuestras propias acciones y con las palabras que decimos, y espero que esta situación pueda enseñárselo", ha destacado la luchadora.