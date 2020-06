Bolton revela por qué Kim Jong-un deseaba que la cumbre con Trump se celebrara en suelo coreano

En su polémico libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), que sale a la venta este martes, el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, explica la causa de la renuencia de Kim a viajar en avión.

Según Bolton, el líder norcoreano Kim Jong-un deseaba en un principio celebrar la primera cumbre con Donald Trump en Pionyang, la capital de su país, o bien en Panmunjeom, el lugar de la zona desmilitarizada donde suelen efectuarse las negociaciones entre representantes de ambas Coreas.

"[Mike] Pompeo, que en su calidad de director de la CIA llevó a cabo el primer contacto con Corea del Norte, ya había realizado negociaciones sobre el lugar y la fecha de la cumbre, así como sobre la perspectiva de la liberación de tres rehenes estadounidenses", escribe el exasesor de Trump.

Y añade: "Kim [Jong-un] deseaba que la cumbre tuviera lugar en Pionyang o Panmunjeom, que a Pompeo y a mí nos parecían [lugares] inoportunos".

"Pompeo consideraba Ginebra y Singapur como los dos lugares más apropiados, pero Kim no deseaba volar. De todos modos, los frágiles aviones de Corea del Norte no eran capaces de volar hasta ninguna de estas ciudades y él [Kim Jong-un] no quería encontrarse demasiado lejos de Pionyang", continuó Bolton.

La primera cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump se celebró en Singapur el 12 de junio de 2018. Posteriormente, ambos mandatarios volvieron a reunirse cara a cara en Hanói (Vietnam) y en la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana, en febrero y en junio de 2019, respectivamente.

