España acepta extraditar a Venezuela al acusado de quemar vivo a Orlando Figuera durante las 'guarimbas' de 2017

El Fiscal venezolano Tarek William Saab, informó este martes que la Justicia española accedió a extraditar a Venezuela a Enzo Franchini, presunto responsable del asesinato de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo por un grupo de opositores encapuchados durante las protestas antigubernamentales del año 2017 conocidas como 'guarimbas'.

#AHORA a raíz de la acción del Ministerio Público de Venezuela @MinpublicoVE, la Sala de lo Penal Sección 1* de la Audiencia Nacional española: accedió a extraditar a Enzo Franchini presunto asesino de ORLANDO FIGUERA quemado vivo durante los actos terroristas de 2017 #JUSTICIApic.twitter.com/ePY7OPrUVT — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 25, 2020

El Ministerio Público de Venezuela imputó a Franchini Oliveros, quien fue capturado en julio del 2019 por Interpol en España, por los delitos de "instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo".

De acuerdo con Saab, Figuera, quien falleció por un paro cardiopulmonar casi dos semanas después de ser golpeado, apuñalado e incinerado, fue atacado por "razones discriminatorias y violatorias de los derechos humanos".

Según Alexis Parra Soler, director del Hospital Domingo Luciani, Figuera fue recibido "con 6 heridas de arma blanca torácica abdominal y pélvica. Además tenía un 54 % de la superficie corporal con quemaduras de segundo y tercer grado de profundidad".

A mediados del 2019, RT conversó con Inés Esparragoza, madre de Orlando José Figuera, quien afirmó que, dos años después de lo ocurrido, aún no entendía "cómo pudieron hacerle eso" a su hijo.

Mientras estuvo internado en el centro hospitalario, Figuera le contó a su madre que los agresores, después de apuñalarlo, lo rodearon y le preguntaron amenazantemente si era chavista o no: "Él me dijo: 'bueno mami, yo viendo que igual me iban a matar, yo les dije: si soy chavista, ¿qué?'"

Fue en ese momento, explicó Esparragoza, cuando le rociaron combustible. El hecho fue divulgado en un video a través de las redes sociales, donde se observa a Orlando corriendo y envuelto en llamas.

En estas protestas, ocurridas entre febrero y mayo del 2017, resultaron quemadas por lo menos veinte personas por intentar cruzar barricadas opositoras, ser identificados como chavistas, pertenecer a cuerpos de seguridad, resguardar oficinas públicas o manipular explosivos de fabricación casera.