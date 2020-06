La familia de Trump se dirige a los tribunales para impedir la publicación del libro de su sobrina sobre el presidente

La familia de Donald Trump ha emprendido acciones legales para bloquear la publicación del libro de la sobrina del presidente de EE.UU., Mary Trump, reportan medios estadounidenses. Su versión de la biografía del mandatario se titula 'Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' ('Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man').

El demandante es Robert S. Trump, hermano menor del presidente, quien solicitó una orden de restricción este martes en un tribunal de Nueva York argumentando que el libro contiene información privada y detalles que Mary Trump tiene prohibido revelar por un acuerdo de 2001 con el que cerraron las disputas familiares sobre los testamentos de los padres del mandatario, señala Bloomberg que obtuvo una copia de la demanda en la que entre los acusados figuran tanto la autora de la biografía, como la editorial.

The cover of Mary Trump’s forthcoming book. pic.twitter.com/X4RrbU0OHQ — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 16, 2020

En aquel trato la sobrina de Donald Trump se comprometió a no "publicar o hacer que se publique directa o indirectamente ningún diario, memorias, carta, historia, fotografía, entrevista, artículo, ensayo, relato o descripción o representación de ningún tipo" sobre sus relaciones, según el documento.

El propio presidente confirmó en una entrevista en Axios que el acuerdo de no divulgación "lo cubre todo" y a su sobrina "no se le permite escribir un libro". Por su parte, el abogado de Mary Trump, Ted Boutros, tachó la demanda de su familia como una "descarada violación de la Primera Enmienda" y afirmó que "buscan suprimir un libro que discutirá asuntos de suma importancia pública" porque "no quieren que el público sepa la verdad".

La publicación del libro de Mary Trump está prevista para el 28 de julio. La editorial Simon & Schuster lo describe como un "retrato revelador y fidedigno de Donald J. Trump y la familia tóxica que lo creó". "Ella describe una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y abuso. Explica cómo eventos específicos y patrones familiares generales crearon al hombre dañado que actualmente ocupa el Despacho Oval", indica la descripción del libro.