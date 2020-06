Johnson & Johnson deberá pagar 2.100 millones de dólares a mujeres que atribuyeron sus cánceres al talco

A pesar de las acusaciones, la compañía farmacéutica asegura que su talco para bebés es "seguro, libre de asbesto y no causa cáncer".

El Tribunal de Apelaciones de Missouri (EE.UU.) ha ordenado a la compañía Johnson & Johnson el pago de 2.100 millones de dólares a mujeres demandantes que aseguran haber desarrollado cánceres de ovario por culpa de productos vendidos por la compañía estadounidense, informa The New York Times. En particular, acusan al gigante farmacéutico de fabricar un tipo de talco para bebé que contiene asbesto y que puede causar cáncer.

"Debido a que los acusados ​​son grandes corporaciones multimillonarias, creemos que una gran cantidad de daños punitivos es necesaria para que tengan un efecto en este caso", reza la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal decidió recortar a la mitad la suma del veredicto de julio de 2018, que ordenó el pago de 4.690 millones a 22 mujeres y a sus familias, argumentando que algunos de los demandantes no deberían haber sido incluidos en el caso, ya que eran de otro estado.

Una portavoz de la compañía defendió el talco objeto de las acusaciones y advirtió que Johnson & Johnson buscaría una nueva revisión de la decisión de la corte.

"Seguimos creyendo que este fue un juicio fundamentalmente defectuoso, basado en una presentación defectuosa de los hechos", expresó Kim Montagnino. Y recalcó: "Seguimos confiando en que nuestro talco es seguro, libre de asbesto y no causa cáncer".