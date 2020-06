"No sabíamos cómo expresarlo, era una especie de locura": Veterano recuerda la Victoria sobre el nazismo

Los veteranos son los auténticos protagonistas del Día de la Victoria sobre el nazismo, un hito que no habría sido posible sin su determinación, valentía y capacidad de sufrimiento.

Uno de estos héroes, piloto en la Gran Guerra Patria, es Vasili Reshétnikov, que ha compartido con RT sus recuerdos sobre la guerra y de la victoria, cuyo 75.º aniversario fue conmemorado en Moscú este miércoles con un gran desfile por la Plaza Roja.

Los vuelos de combate de día, especialmente cuando el cielo estaba completamente despejado, eran los más peligrosos, siendo casi nula la oportunidad de regresar con vida. Uno de aquellos días, Reshétnikov, que en 1943 fue distinguido como Héroe de la Unión Soviética, tenía que realizar un vuelo sobre territorio alemán. "El técnico superior que había preparado el avión me abrazó y me besó antes del despegue. En aquel momento me sorprendió", pero "más tarde me di cuenta de que estaba despidiéndose de mí, porque de los vuelos así no se regresaba", dice el veterano.

Entre los objetivos que bombardeó Reshétnikov durante la guerra figuran Berlín, Varsovia, Königsberg (antigua capital de la Prusia Oriental, actual Kaliningrado) e incluso Helsinki, donde voló cuatro veces para bombardear su astillero. "Hace 15-20 años volé a Helsinki. Me invitaron allí para preguntar cómo bombardeé esta ciudad. Pero no bombardeamos la ciudad, sino que bombardeamos el astillero", explicó Reshétnikov.

¡El fin de la guerra! ¡La guerra se acabó!

En mayo de 1945, los soldados ya sentían que la rendición era cuestión de días. Reshétnikov nunca olvidará la noche en la que se enteró de la victoria. Estaba con sus compañeros, acostado en su habitación, cuando, de repente, escucharon un intenso tiroteo. Reshétnikov se levantó, abrió la ventana y vio a alguien pasando corriendo.

"Yo grité, ¿qué pasó? — ¡El fin de la guerra! ¡La guerra se acabó! Salimos también corriendo a la calle, también comenzamos a disparar con nuestras pistolas. El comandante mandó formarse al regimiento, pronunció un discurso, lanzamos fuegos artificiales y, sencillamente, no sabíamos cómo expresar este sentimiento, qué deberíamos hacer luego. Es que no sabíamos cómo expresar estos sentimientos... era una especie de locura, hacíamos el tonto, nos reíamos", recordó el veterano.

Este 9 de mayo, Rusia celebró el 75.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria (1941-1945), en la que más de 26 millones de ciudadanos soviéticos perdieron la vida defendiendo su país y luchando contra el fascismo. Debido a la pandemia del coronavirus, este año el desfile militar anual en honor al Día de la Victoria fue pospuesto y se celebró este miércoles, 24 de junio. Ese mismo día de 1945 se celebró el primer Desfile de la Victoria en la Plaza Roja, comandado por el mariscal Gueorgui Zhukov, que compareció en la Plaza Roja a lomos de un caballo blanco.

