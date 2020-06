Científicos publican una lista de lugares en el espacio para la búsqueda de potencial vida extraterrestre

El proyecto internacional de búsqueda de civilizaciones extraterrestres Breakthrough Listen ha publicado una lista de lugares de interés potencial para los astrónomos que buscan tecnomarcadores, indicios que apuntarían a la existencia de tecnología avanzada extraterrestre.

El nuevo catálogo incluye más de 700 diferentes objetos celestes, desde cometas, asteroides, galaxias y cúmulos estelares hasta fenómenos celestes más raros. Los científicos dividieron los objetos en cuatro categorías principales: prototipos (planetas y lunas, estrellas en cada momento de su ciclo de vida, galaxias, etc.), superlativos (objetos con propiedades más extremas), anomalías (objetos enigmáticos cuyo comportamiento actualmente no se explica) y muestras de referencia de fuentes que no se espera que arrojen resultados positivos.

El proyecto forma parte del programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés). Breakthrough Listen ha ampliado significativamente sus capacidades desarrollando una tecnología de búsqueda con ayuda de radiotelescopios gigantes ubicados en tres continentes, que han permitido cubrir una gama de frecuencias sin precedentes y de alta resolución.

"Cuando se trata de la búsqueda de vida inteligente, es vital tener una mente abierta", señaló Pete Worden, director ejecutivo de Breakthrough Initiatives. "Hasta que entendamos más sobre las formas que podría tomar otra civilización y su tecnología, debemos investigar todos los objetivos plausibles. Su catalogación es el primer paso hacia ese objetivo", afirmó.

Sin embargo, hasta el momento los especialistas no han encontrado ningún rastro de tecnomarcadores pero, según explican, cientos de objetos astronómicos podrían convertirse en objetivos para la búsqueda de vida inteligente y nuevos estudios astrofísicos.

Breakthrough Listen invita a la población a ayudar a analizar estos datos en un intento de encontrar señales de civilizaciones extraterrestres.

"Muchos descubrimientos en astronomía no fueron planeados", comentó el autor principal del nuevo catálogo, Brian Lacki. "A veces, se perdieron nuevos descubrimientos importantes cuando nadie estaba buscando en el lugar correcto, porque creían que no se podía encontrar nada allí. Esto sucedió con los exoplanetas, que podrían haberse detectado antes de la década de 1990 si los astrónomos hubieran buscado sistemas solares muy diferentes al nuestro", agregó.

La iniciativa Breakthrough Listen es el proyecto más grande de rastreo de señales de civilizaciones extraterrestres que existe en el momento. Fue lanzado en verano de 2015 con apoyo del multimillonario ruso Yuri Mílner y el famoso científico británico Stephen Hawking.