Un hombre camina y habla con una cuchilla clavada en la cabeza en Nueva York (FUERTE VIDEO)

Un hombre fue filmado este martes 23 de junio en el barrio de Harlem, Nueva York (EE.UU.), con una cuchilla clavada en el cráneo mientras caminaba y hablaba con quienes pasaban junto a él como si nada le hubiese ocurrido, publicaron medios locales.

"Parecía no sentir nada", contó un testigo, que agregó que el hombre, que tenía una remera tipo musculosa manchada con sangre, se negaba a subir a la ambulancia. "Estoy traumatizado de ver eso", agregó un guardia de seguridad de un comercio, a la vez que aseguró que parecía una escena de película.

En tanto, personal policial reveló que la víctima, cuya identidad no fue revelada, tiene 36 años, vive en Harlem y no sufrió una herida grave, ya que la cuchilla no atravesó el cráneo. Sin embargo, fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde llegó en condición estable y fuera de peligro.

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Respecto de la causa de la herida hubo discrepancias entre la versión de la policía y la de los testigos. Según los presentes, el hombre agredió a una mujer que respondió clavándole la cuchilla en la cabeza.

Sin embargo, la policía de Nueva York señaló que la víctima defendió a la mujer a la que habían cortado en la mejilla luego de que cuatro hombres y una mujer le arrebataran el bolso. Entonces comenzó una discusión que terminó con el ataque con la cuchilla. Hasta el momento, no hubo ningún detenido.