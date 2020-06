El Pentágono identifica 20 empresas controladas por militares chinos, incluida Huawei

El Departamento de Defensa de EE.UU. ha elaborado una lista de "compañías militares comunistas chinas que operan en Estados Unidos", y este miércoles ha notificado de ello a los legisladores, a quienes envió cartas correspondientes, informa Bloomberg.

La lista de 20 empresas incluye a Huawei y al fabricante de equipos de videovigilancia Hikvision, que ya ha calificado su inclusión en el documento como "sin fundamentos", desmintiendo sus supuestos vínculos con los militares chinos, así como compañías de la industria aeroespacial, de transporte y energía nuclear, entre otras.

El portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, señaló que son entidades pertenecientes, afiliadas o controladas por "el Gobierno, el Ejército o la industria de defensa de China". Hoffman estima que la lista será una "herramienta útil" para compañías e instituciones estadounidenses a la hora de considerar cooperar con las mencionadas empresas chinas mientras Pekín trata de "desdibujar las líneas entre los sectores civil y militar".

La creación del documento con las empresas afiliadas al Ejército chino se exigió por primera vez bajo la ley de defensa de 1999, pero ninguna Administración publicó el informe requerido. En virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, Donald Trump puede imponer sanciones financieras contra esas compañías.

La lista completa de las entidades chinas, publicada por Bloomberg, es la siguiente:

Corporación de Industria de Aviación de China (AVIC); Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China; Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China (CASIC); China Electronics Technology Group Corporation; China South Industries Group Corporation; Corporación de la Industria de la Construcción Naval de China (CSIC); Corporación Estatal de Construcción Naval de China; China North Industries Group Corporation; Huawei Technologies Co.; Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.; Inspur Group; Corporación de Motores Aéreos de China (AECC); China Railway Construction Corporation; CRRC Corp.; Panda Electronics Group; Dawning Information Industry Co.; China Mobile Communications Group; Grupo de Energía Nuclear General de China (CGN); Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC); China Telecommunications Corp.