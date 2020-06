"Espero que sea verdad": Trump responde a la afirmación de que fue elegido por Dios

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido durante una entrevista con la red de noticias cristiana CBN News a la afirmación evangélica de que fue designado por Dios.

El analista político de la cadena, David Brody, le preguntó al mandatario qué piensa al respecto de la opinión de que Dios lo puso "en el cargo en un momento como este". El presentador señaló que ya había hecho la misma pregunta a Sarah Sanders y Mike Pompeo, y ambos le dieron la misma respuesta: "sí".

"Casi no quiero pensar en eso. Porque sabes qué, todo lo que voy a hacer es esperar que sea verdad. Todo lo que voy a hacer ahora es hacer todo lo que pueda", aseveró Trump.

El líder estadounidense también señaló a sus simpatizantes evangélicos, y expresó la esperanza de que le demuestren su apoyo en las próximas elecciones presidenciales.

"Hay mucho apoyo oculto. Personas en nuestro país que no se amotinan, no protestan, que no lo hacen, ya sabes, porque trabajan duro", afirmó Trump. "Son inteligentes, lo tienen todo, pero los políticos los olvidaron. Aparecieron en 2016. Creo que van a aparecer en mayor número en 2020".

Además, el presidente recordó que el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, le dijo, mientras ambos se enfrentaron en la anterior campaña electoral, que ganaría gracias a la ayuda de Dios.

"Dije: 'Ben, estoy compitiendo contra ti. ¿Qué me vas a decir?' Digo que vas a ganar porque Dios te puso aquí esta ocasión", citó las palabras de Carson el mandatario.