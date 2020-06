Recaudan más de 21.000 dólares para un barista de Starbucks que se negó a atender a una clienta sin mascarilla

Una iniciativa desplegada en la plataforma GoFundMe recaudó 21.966 dólares en propinas para un barista de Starbucks en San Diego (California, EE.UU.), que se negó a atender a una clienta que no llevaba mascarilla y luego trató de avergonzarlo en redes sociales.

Este 22 de junio, Amber Lynn Gilles compartió en Facebook una foto de Lenin Gutiérrez, acompañada del siguiente mensaje: "Les presento a Lenen, de Starbucks, que se negó a servirme porque no estoy llevando una mascarilla. La próxima vez esperaré a los policías y traeré una exención médica".

La publicación se hizo viral, fue compartida más de 48.000 veces y recibió más de 104.000 reacciones, no precisamente de compasión hacia la mujer. Tras miles de comentarios de usuarios indignados por su actitud, Gilles se defendió y respondió a los que la criticaban que no la "asustan ni molestan", los llamó "perdedores" que "no tienen nada mejor que hacer" y los comparó con una organización terrorista.

El barista, por su parte, agradeció tanto apoyo. "Quiero recordarles a todos que sean buenos con los demás, se amen unos a otros y siempre recuerden usar una mascarilla", dijo en un video en respuesta a los donantes. En su cuenta de Facebook, Gutiérrez dijo que usará el dinero recaudado para hacer realidad sus sueños de convertirse en bailarín y enseñar a bailar a los demás.

Ante la pandemia del covid-19, las autoridades del condado de San Diego decretaron que toda persona "debe usar cubiertas para la cara" si están "dentro de o haciendo la cola para entrar en cualquier espacio público cerrado". La única excepción se hace para aquellos que no pueden llevar mascarillas por motivos médicos.

"No podemos esperar que las fuerzas del orden público se aseguren de que cada persona lleve una cubierta para la cara. Pero si usted no la lleva, puede ser citado o negársele el acceso a los establecimientos, en el tránsito u otras áreas", advierte el condado.

