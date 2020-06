"Los virus no se toman descansos": La OMS anuncia con cautela el fin del segundo brote de ébola más mortal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado el fin del segundo brote de ébola más mortal del mundo, que fue declarado en agosto de 2018 en la provincia de Kivu del Norte, ubicada al noreste de la República Democrática del Congo, según un comunicado publicado este jueves en su página web.

Se trata del décimo brote de esta enfermedad registrado en el país africano, que ha dejado 3.470 infectados, 2.287 muertes y 1.171 supervivientes en una zona de conflicto. "Este brote largo, complejo y difícil se ha superado gracias al liderazgo y el compromiso del Gobierno de dicho país, con el apoyo de la OMS, una multitud de socios, donantes y, sobre todo, los esfuerzos de las comunidades afectadas por el virus", reza el mensaje.

"Herramientas valiosas"

"El brote nos exigió mucho a todos", pero se ha salido de él con "lecciones y herramientas valiosas", señala el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, argumentando que a partir de ahora el mundo está mejor equipado para combatir el ébola, ya que se ha autorizado una vacuna y se han identificado tratamientos efectivos.

No obstante, el jefe de la OMS hizo un llamamiento a la cautela y dijo que no es momento de celebraciones, pues "los virus se no toman descansos". En este sentido, asegura que la mejor defensa contra cualquier brote es invertir en un sistema de salud más fuerte como base para la cobertura de salud universal. Asimismo, indica que es necesario brindar apoyo a los supervivientes para contener posibles brotes en los próximos meses.

El organismo dependiente de la ONU subraya que más de 303.000 personas se han puesto la vacuna rVSV-ZEBOV-GP, que se ha revelado altamente efectiva. Asimismo, detalla que gracias al compromiso y liderazgo de las comunidades afectadas el brote no se extendió a nivel mundial.

"La lucha continúa"

"La República Democrática del Congo ahora es mejor, más inteligente y más rápida en responder al ébola y éste es un legado perdurable que respalda la respuesta al covid-19 y otros brotes", declaró el Dr. Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África.

El comunicado de la OMS destaca que muchas de las medidas de salud pública que han tenido éxito para detener el ébola son las mismas que ahora son esenciales para frenar el nuevo coronavirus: "encontrar, aislar, probar y cuidar cada caso, así como el rastreo implacable de contactos".

Aunque el décimo brote de esta enfermedad ya ha tocado a su fin, cobrándose la vida de varios profesionales de la salud, "la lucha continúa", recalca el organismo. No en vano, el 1 de junio de 2020 se registraron siete casos de ébola en Mbandaka y Bikoro, en la provincia congoleña de Équateur, hecho que llevó a declarar el undécimo brote en dicho país africano.

