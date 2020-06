Los voluntarios que recibieron la vacuna experimental rusa contra el covid-19 cuentan qué sintieron tras la inyección

Los voluntarios que recibieron la vacuna experimental contra el covid-19 desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamalei de Moscú y el Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que se sienten bien y que no experimentaron ningún efecto secundario tras recibir una dosis del fármaco.

Los participantes —reclutas que ingresaron en el servicio militar por contrato— se encuentran internados en el hospital militar Burdenko de la capital rusa durante las cuatro semanas que duran los ensayos.

Antes de administrarles la inyección, los médicos les advirtieron que podían experimentar diversas sensaciones de malestar. Sin embargo, pasada una semana, ni uno solo de ellos ha notado ningún síntoma.

"Cuando me aplicaron la vacuna ni siquiera lo sentí, como si hubiera sido una inyección común en el hombro. No tengo ningún síntoma, mi temperatura es normal, 36,6. Ni siquiera me duele la cabeza. Me advirtieron que no tendría apetito, pero estoy comiendo más que antes", relató Serguéi, uno de los voluntarios, en declaraciones recogidas por el rotativo militar Krásnaya Zvezdá.

Nikolái, otro participante, confirmó que no notó ningún cambio tras recibir la dosis: "Esperábamos que nos subiera la presión y la temperatura, pero no sucedió nada parecido".

"Por dentro, me había preparado para [experimentar] cambios en mi salud y esperaba a ver qué iba a suceder. Nos habían advertido que podrían aparecer algunos síntomas. Pero todo salió bien. Estoy satisfecho, porque mi organismo superó todo sin dificultades", añadió.

Los pacientes se encuentran bajo continua vigilancia de especialistas que controlan su estado de salud mientras la investigación sigue su curso.

