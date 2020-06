"Chicago es peor que Afganistán": Trump critica la violencia en algunas ciudades gobernadas por demócratas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que residir en ciudades como Chicago, Baltimore, Detroit u Oakland, todas ellas gobernadas por el Partido Demócrata, es "como vivir en el infierno", debido a la violencia derivada de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, según se expresó durante una entrevista concedida este jueves a Fox News.

El mandatario estadounidense culpó a los alcaldes de estas urbes "problemáticas" de las altas tasas de delitos violentos. "Chicago es un ejemplo, es peor que Afganistán", dijo Trump, que también la comparó con Honduras y Guatemala. "Estas ciudades son como vivir en el infierno", remachó.

Cifras alarmantes

Chicago, que es la tercera ciudad más poblada del país, fue escenario de 18 asesinatos el pasado 31 de mayo, quedando registrado ese día como el más mortífero de la urbe en seis décadas. El año pasado se registraron 490 homicidios en esta ciudad, un 13 % menos respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 564 muertes de ese tipo.

En el caso de Baltimore y Detroit, las tasas de asesinato han aumentado este año, con 159 y 129 muertes en lo que va de año, respectivamente.

En particular, Trump se mostró a favor de que los departamentos de Policía usen tácticas de parar y registrar para limpiar las calles de armas. En este sentido, puso como ejemplo la ciudad de Nueva York en la década de los 90, cuando era alcalde Rudy Giuliani, que en la actualidad es uno de sus abogados.

Críticas a Bolton y Biden

Sobre la 'zona autónoma' sin policías establecida en Seattle, en el estado de Washington, el presidente aseguró que, si no se toman medidas, el propio Gobierno se encargará de ello. "Se están apoderando de las ciudades estadounidenses", lamentó el mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca también arremetió contra John Bolton, su ex asesor de Seguridad Nacional, que acaba de publicar un polémico libro en el que airea detalles de su gestión. "No hizo un buen trabajo. No era inteligente, no era fuerte", indicó. "Es el único hombre de los que he conocido que creo que no he visto sonreír ni una vez", agregó.

También criticó al exvicepresidente Joe Biden, su futuro rival demócrata en las presidenciales de este año, por un comentario realizado horas antes en un acto de campaña en Pensilvania, en el que afirmó que el covid-19 se ha cobrado la vida de más de 120 millones de personas en EE.UU. "Es una locura lo que está sucediendo. Aquí hay un tipo que no habla. Nadie lo escucha. Cada vez que habla no puede poner dos oraciones juntas", aseveró Trump. "El hombre no puede hablar", concluyó.

