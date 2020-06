El subsecretario López-Gatell discute con un periodista y niega que en México las pruebas de covid-19 sean para "privilegiados"

El subsecretario de Salud de México y principal encargado de atender la pandemia de coronavirus, Hugo López-Gatell, discutió con un periodista al que le pidió "no difamar", luego de que el comunicador asegurara que las pruebas de covid-19 son únicamente para "privilegiados".

Cuando la conferencia prácticamente ya había terminado, el reportero Alejandro Alemán, del portal Medicina Digital, alzó la voz y aseguró que hay grupos "privilegiados" con mayor acceso a las pruebas de detección de covid-19, como los funcionarios del gabinete federal que han resultado positivos en los últimos días.

"No sé a qué se refiere usted, aquí hubo 'ciudadanos privilegiados' entre los comunicadores", respondió López-Gatell, al explicar que se realizaron pruebas entre los reporteros que asisten a las conferencias de la Secretaría de Salud.

El comunicador continuó el reproche y afirmó que para tener acceso a una prueba, tendría que acceder a un hospital.

"Si usted llegara a presentar síntomas, debería hacerse la prueba. Y en el servicio público usted tiene la prueba disponible", respondió López-Gatell. "El criterio no es hacer pruebas a privilegiados. Pero no diga esto porque es difamatorio. No. Este gobierno no funciona así", agregó el vocero del Gobierno.

Hasta el jueves 25 de junio, México contabiliza 202.951 casos confirmados de coronavirus y un total de 25.060 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.