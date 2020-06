"¿Llamar 'papá' al asesino de nuestro padre?": un famoso actor ruso mata a un hombre cuando conducía ebrio y propone adoptar a sus hijos

La sociedad rusa se ha visto conmocionada por la noticia del accidente automovilístico provocado por la estrella de cine y teatro Mijaíl Yefrémov, que mató a un hombre mientras conducía ebrio por el centro de Moscú. El actor, profundamente afectado por lo ocurrido, pidió perdón a la familia del fallecido e incluso propuso adoptar a sus hijos, algo que ellos calificaron de "insulto".

El accidente

La noche del 8 de junio, el automóvil de Yefrémov invadió el carril contrario y chocó con varios coches. El conductor de una camioneta, un repartidor de una tienda en línea llamado Serguéi Zajárov, resultó gravemente herido y murió después en el hospital.

Yefrémov admitió que conducía ebrio, algo que confirmó el análisis de su sangre, en la que también se detectaron rastros de drogas. El actor se encuentra bajo arresto domiciliario y afronta hasta 12 años de prisión.

"Esto no es una película. No puedes volver atrás"

Unos días después del accidente, Yefrémov grabó un video en el que pidió perdón a la familia del fallecido, de 57 años, y prometió ayudarles "por todos los medios, si lo aceptan". El actor reconoció que es imperdonable que se pusiera ebrio al volante, y aseguró que no tiene la intención de tratar de evitar el castigo.

"Ni podría hacerlo: todos vieron todo. Yo mismo lo vi cuando dormí la mona y superé el shock. Gracias a Dios que mi madre no lo vio", confesó el actor. Y agregó: "Esto no es una película. No puedes volver atrás. Es el final. Ya no hay Yefrémov. Traicioné a todos. Lo siento mucho. Nada más que decir".

El abogado de la familia del difunto anunció que sus clientes no aceptaron las disculpas y "rechazaron por completo" el dinero propuesto por Efremov.

¿Llamar 'papá' al asesino de nuestro padre?

El abogado del actor, Elman Pasháyev, relató en una entrevista a la radio Ejo Moskvý (Eco de Moscú, en ruso) que Yefrémov nunca antes había excedido el límite de velocidad, que está muy conmocionado por el accidente y "dijo que nunca volverá a beber ni se pondrá al volante".

Este viernes, el abogado afirmó que el actor sufrió la víspera un ataque cardíaco, aunque su estado ya ha "mejorado ligeramente".

Por otro lado, Pasháyev mencionó que al artista le gustaría ayudar a los familiares menores de edad de Zajárov como sea posible e "incluso adoptarlos".

Uno de los hijos del difunto calificó esta propuesta de un "insulto". "¿De verdad alguien piensa que es posible para nosotros llamar 'papá' al asesino de nuestro padre?", se preguntó el vástago del fallecido, según relató en declaraciones a RT el abogado de la familia.

