Facebook etiquetará las publicaciones de políticos que violen sus reglas tras un boicot de los anunciantes

Zuckerberg había criticado previamente a Twitter por una medida similar, destacando que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como "árbitro de la verdad".

En fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado que la red social agregará advertencias a publicaciones de políticos que violen sus reglas. El cambio de política se produce luego de semanas de críticas y amenazas de boicot por parte de grandes anunciantes. La compañía no eliminará las publicaciones que considera "de interés periodístico", pero alertará a los usuarios de que violan sus políticas.

Asimsimo, la actualización se hace eco de una medida similar adoptada por Twitter, que recientemente comenzó a agregar notificaciones sobre verificación de hechos a los tuits de Donald Trump y otros políticos. Zuckerberg había criticado previamente a Twitter por la decisión, destacando que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como "árbitro de la verdad".

"Pronto comenzaremos a etiquetar parte del contenido que dejamos, porque se considera de interés periodístico", escribió Zuckerberg. "Permitiremos que las personas compartan este contenido para condenarlo, al igual que lo hacemos con otro contenido problemático, porque esta es una parte importante de cómo discutimos lo que es aceptable en nuestra sociedad, pero agregaremos un aviso para decirle a la gente que el contenido que comparten puede violar nuestras políticas".

No está claro exactamente cómo se verán estas etiquetas, cuándo Facebook comenzará a agregarlas a las publicaciones o qué tan estrictamente interpretará la plataforma las nuevas reglas.

Zuckerberg no mencionó a Trump en sus comentarios, pero la compañía se ha enfrentado a una presión creciente para actuar respecto a las publicaciones polémicas del presidente.

Recientemente, varios grandes anunciantes han declarado que retirarían anuncios de la red social como parte de un boicot organizado por grupos de derechos civiles, reseña Reuters. La campaña, organizada por la Liga AntiDifamación (ADL, Por sus siglas en inglés), NAACP, Color of Change y otros, instó a las grandes corporaciones a suspender la publicidad en Facebook durante el mes de julio.

Zuckerberg no se refirió directamente a ese boicot. Un día antes, The Wall Street Journal informó que un ejecutivo de Facebook dijo a los anunciantes que "no hacemos cambios de política vinculados a la presión de los ingresos".

Los organizadores del boicot ya han criticado las actualizaciones por no llegar lo suficientemente lejos."La respuesta de Mark Zuckerberg hoy no fue suficiente", escribió la ADL en Twitter.

Discurso de odio

Asimismo, el fundador de Facebook afirmó que la compañía endurecerá sus reglas con respecto al discurso de odio en los anuncios pagados. "Queremos hacer más para prohibir el tipo de lenguaje divisivo e incendiario que se ha utilizado para sembrar la discordia", escribió.

"Estamos ampliando nuestra política de anuncios para prohibir las afirmaciones de que las personas de una raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio específicos son una amenaza para la seguridad física, la salud o la sobrevivencia de los demás. También [...] para proteger mejor a los inmigrantes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de los anuncios que sugieren que estos grupos son inferiores o que expresan desprecio, despido o asco hacia ellos ", detalló Zuckerberg en su entrada.