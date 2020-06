EE.UU. cierra todas las playas de Miami durante cuatro días tras el aumento de casos de covid-19

Carlos A. Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), ha anunciado a través de un comunicado el cierre de todas las playas de Miami durante cuatro días debido al aumento de nuevos casos de covid-19.

"Después de haber consultado con nuestros expertos médicos, el sábado estaré firmando una orden de emergencia que volverá a cerrar las playas de Miami-Dade desde el 3 al 7 de julio", subraya el alcalde.

El cierre podría extenderse si las condiciones no mejoran y las personas no siguen las nuevas normas que requieren el uso de mascarillas dentro de los establecimientos comerciales y al aire libre cuando no sea posible un distanciamiento social de al menos 6 pies (1,8 metros).