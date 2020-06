Un estudio sugiere que ir al gimnasio no aumenta el riesgo de contraer covid-19 si hay buenas medidas de higiene

Un estudio de la Universidad de Oslo (Noruega) sostiene que asistir al gimnasio durante la pandemia no aumenta el riesgo de contraer covid-19 si se aplican buenas medidas de higiene y distanciamiento social. La versión preimpresa de la investigación fue publicada este jueves en MedRxiv.

El estudio inició con la apertura de varios gimnasios el 22 de mayo durante dos semanas. Los asistentes debían guardar mayor distancia de la acostumbrada antes del brote de coronavirus: 1 metro para hacer ejercicio en el piso y 2 metros para las clases de alta intensidad. Asimismo, debían preocuparse por mantener una mejor higiene de manos y de las superficies.

En total, participaron 3.764 personas, de entre 18 y 64 años, que no tenían afecciones médicas subyacentes, y aproximadamente la mitad de ellos, 1.896 individuos, fueron invitados a volver a sus gimnasios y hacer ejercicio, tomando las medidas establecidas.

Del grupo que debía asistir a los gimnasios, el 81,8 % entrenó al menos una vez en las instalaciones durante el periodo del experimento. Posteriormente, se realizaron pruebas PCR de covid-19 a todos los participantes y, de los 3.016 resultados obtenidos, solo un test dio positivo. Sin embargo, el rastreo de contactos de la persona infectada reveló que la "fuente de transmisión" fue el lugar de trabajo.

Dudas sobre los resultados del estudio

Desde el punto de vista de Darren Dahly, epidemiólogo del University College Cork, citado por la revista Science, durante las semanas del estudio, Oslo reportó solo unos pocos casos nuevos por día, alcanzando un máximo de 24 en una jornada.

Por lo tanto, según el experto, los participantes ya tenían un riesgo muy bajo de contraer la enfermedad sin marcar una diferencia significativa entre los dos grupos.

Aparentemente, la investigación es el primer y único ensayo que ha evaluado si las personas que acuden a los gimnasios tienen un mayor riesgo de infección. No obstante, los resultados aún no han sido revisados por pares. Es decir que el estudio todavía no ha sido evaluado y, por lo tanto, no debe usarse como guía de práctica clínica.