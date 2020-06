Italia: Sentencian a muerte a un oso que atacó a dos hombres en los Dolomitas y los activistas tratan de salvarlo

El presidente de la provincia norteña de Trento, Maurizio Fugatti, firmó este martes una orden para capturar y matar al oso que atacó el día anterior a padre e hijo en el monte Peller, en los Dolomitas, Italia.

El plantígrado, que aún no ha sido identificado, mordió en la pierna a Fabio Misseroni, de 59 años, y a su hijo Christian, de 28 años, que sobrevivieron el ataque pero terminaron hospitalizados. Christian Misseroni contó a los medios locales que se desviaron del camino por unos diez minutos para ir a una colina panorámica y solo estaban andando, sin hacer nada malo, cuando de repente vio al oso acercándose "como una furia".

El ataque

El animal primero se abalanzó sobre Christian sin que tuviera tiempo para escapar o darse cuenta de lo que estaba pasando. El joven cayó de espaldas, trató de mover una pierna y en aquel momento el oso lo mordió y trató de golpearlo con una pata. Pensó que era su final, cuando su padre vino al rescate y en un intento de salvarlo se lanzó sobre la bestia, desesperado de ver a su hijo herido.

Fabio fue atacado enseguida. El oso le dejó heridas profundas en el brazo y la mano, y también le mordió en la pierna, fracturando la tibia en tres lugares. Los hombres estaban ensangrentados y pensaron que el oso los iba a matar a ambos, pero Christian encontró fuerzas para levantarse y comenzó a gritar y agitar los brazos sobre la cabeza.

Por un momento los tres se quedaron quietos y entonces el oso, sorprendido por los gritos, dejó de lastimar a Fabian, se levantó, se dio la vuelta y desapareció en el bosque, contó Christian a La Repubblica. El joven hizo justo lo que aconsejan los manuales de supervivencia en la montaña en caso de un encuentro inevitable con un plantígrado: gritar y agitar los brazos para parecer amenazante y no mostrarle al animal que eres un ser inferior.

El padre e hijo se oponen al asesinato

El padre e hijo agredidos son cazadores, pero aquel día fueron a la montaña solo para dar un paseo. Desconocen a qué se debió el arrebato de ira del animal, pero se oponen a que las autoridades locales, que tratan de identificarlo a través del material genético recolectado de sus pertenencias tras el ataque, lo maten.

"Tanto mi padre como yo estamos en contra del asesinato, porque respetamos la montaña y a los animales que viven ahí, aunque seamos cazadores", comentó Christian al Corriere della Sera, explicando que los avistamientos de osos son cada vez más frecuentes en el país, y los animales también están estresados ​​por la creciente presencia del hombre en las montañas, fomentada por el turismo.

Christian, aggredito da un orso in Trentino: «Non uccidetelo, impariamo a gestirli» https://t.co/b6upQJgGbjpic.twitter.com/LnXZ9XNv08 — Corriere della Sera (@Corriere) June 27, 2020

En su opinión, las autoridades deberían manejar mejor esta situación y hallar una solución inteligente en la que la vida de los osos también sea respetada, a la vez que la mera idea de ir de paseo a las montañas no aterrorice a la gente.

Activistas instan a salvar al oso

Medioambientalistas de Italia también se han pronunciado en contra del asesinato del plantígrado que casi mató a dos hombres. La sección italiana del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Italia) lanzó una petición en la plataforma Change.org pidiendo al presidente de la provincia de Trento que retire la orden de matanza, que "está fuera de lugar".

La organización subraya que los motivos del oso aún no están claros y sugiere que podría haber habido crías cerca, a las que estaba defendiendo. "La montaña es el hogar de los osos, con los que se puede convivir conociendo y siguiendo reglas sencillas, como permanecer en los senderos, hablar en voz alta, mantener al perro con la correa, no acercarse a la fauna silvestre, quedarse quieto y no golpear a los animales en caso de raros encuentros cercanos", indicó la entidad.

"Estamos del lado de la gente, pero también del oso", aclararon los activistas, reiterando que las mencionadas precauciones básicas son "el único modo de garantizar la seguridad de quienes frecuentan las montañas", y se debe "detener la matanza 'automática' de todos los osos involucrados en encuentros cercanos o accidentes".

La organización Animalisti Italiani también salió en defensa del oso e instó a que las autoridades dejen de perseguir al animal. "¿Qué sentido tiene condenar a muerte a otro oso más por haberse defendido de dos humanos que habían invadido su territorio?", se preguntó el presidente de la entidad, Walter Caporale.

Por su parte, el ministro del Medio Ambiente de Italia, Sergio Costa, ha calificado de "inaceptable" el pedido de asesinato del plantígrado "en una fase en la que se desconocen los detalles, en particular si era una hembra que quería proteger a sus cachorros".