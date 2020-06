La automotriz Tesla, última en calidad según un influyente estudio

El estudio anual de la consultora estadounidense JD Power que mide la calidad de los vehículos de las principales marcas del mercado ha ubicado sorpresivamente a Tesla en el último lugar.

La consultora examinó los problemas experimentados por propietarios de modelos de 2020 durante los primeros 90 días de uso y determinó su calidad en virtud de la cantidad de quejas por cada 100 coches. Los resultados, basados en las respuestas de 87.282 compradores y arrendatarios, fueron publicados el pasado 24 de junio.

La estadounidense Dodge y la surcoreana Kia Motors empataron como las mejores, con 136 quejas por cada 100 automóviles. Cabe destacar que es la primera vez que Dodge se ubica en lo más alto entre las marcas de mayor calidad en los 34 años que lleva JD Power realizando estas mediciones. Kia, por su parte, consolida su calidad ocupando el primer lugar por sexto año.

Сhevrolet y Ram Trucks continúan el listado con 141 quejas cada uno, mientras que Genesis (142), Mitsubishi (148), Buick (150), GMC (151), Volkswagen (152) y Hyundai (153) completan los diez primeros lugares.

Tesla fue incluida por primera vez en el estudio y obtuvo la peor calificación entre todas las marcas, con 250 problemas registrados por cada 100 unidades en EE.UU. No obstante, según Doug Betts —presidente de la división automotriz de JD Power—, la compañía de Elon Musk no está clasificada oficialmente entre las demás porque no cumple todos los criterios. "A diferencia de otros fabricantes, Tesla no nos da permiso para encuestar a sus propietarios en 15 estados", señala Betts, detallando que su puntuación fue calculada a partir de encuestas obtenidas en lo otros 35 estados del país norteamericano.

JD Power subraya que "casi una cuarta parte" de las fallas citadas por los encuestados están relacionadas con el manejo de los sistemas de "infoentretenimiento" de los vehículos: reconocimiento de voz, conectividad Android Auto o Apple CarPlay, sistemas de navegación y pantallas táctiles, entre otros.