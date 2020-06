Revelan imágenes de una propiedad del sospechoso de raptar a Madeleine McCann donde fueron encontrados miles de videos de abuso infantil

El programa de televisión australiano '60 Minutes' reveló que la Policía alemana descubrió unos 8.000 videos e imágenes de abuso infantil en discos duros y USB en una propiedad de Christian Brueckner, el pedófilo detenido en Alemania sospechoso de haber raptado a Madeleine McCann en 2007.

Según The Mirror, se trata de una fábrica en ruinas en el norte de Alemania que fue propiedad de Brueckner. No está claro cuál exactamente es el contenido de los videos y cómo pueden estar relacionados con la desaparición de Madeleine, pero se cree que las imágenes podrían proporcionar avances en el caso.

El programa ofreció también una mirada al interior de la "guarida secreta" del delincuente y mostró imágenes aéreas de dos edificios en ruinas de la antigua fábrica en un área boscosa.

La Policía allanó la propiedad abandonada en 2016 mientras investigaba la desaparición en 2015 de Inga Gehricke, de 5 años, de la que todavía se desconoce su paradero. Los oficiales no encontraron evidencias que vincularan a Brueckner con su desaparición, por lo que no fue finalmente acusado.

El fiscal Hans Christian Wolters, encargado del caso Madeleine en Alemania, indicó al programa que no puede decir si se encontraron fotos de la niña británica. No obstante, continúa insistiendo en que la menor está muerta y en que hay "pruebas contundentes" de que el sospechoso "la mató", aseguró a la televisión australiana. Por su parte, Kate y Gerry McCann —los padres de Madeleine— declararon no haber recibido ninguna carta del fiscal en la que se confirmara la muerte de su hija.

"Le gustaba la pornografía infantil y la tortura, cometió crímenes contra niños de muy corta edad y, según la información actual, también filmó sus delitos", dijo Mark Hofmann, analista de crímenes e inteligencia con sede en Berlín, que también trabaja sobre el caso con la Policía alemana.

Christian Brueckner actualmente está en prisión en Alemania por tráfico de drogas y por violar a una mujer de 72 años en Portugal. Recientemente fue señalado por la Policía germana como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine.