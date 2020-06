"Divulgaciones no autorizadas ponen en peligro a nuestras tropas": Jefe de Inteligencia de EE.UU. tras el artículo de NYT sobre Rusia y los talibanes

El artículo de The New York Times, que afirma que Rusia pagó a los talibanes para que atacaran a militares de EE.UU., ya fue tachado desde Moscú de "noticia falsa". Por su parte, Donald Trump aseguró que la Inteligencia de su país no vio como "creíbles" estos reportes y cuestionó las fuentes del medio.