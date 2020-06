VIDEO: Messi se enoja e ignora por completo al segundo entrenador del Barça en pleno partido de La Liga

En el empate 2-2 entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona del pasado sábado por La Liga, las cámaras captaron a Lionel Messi ignorando por completo las indicaciones de Eder Sarabia, ayudante del técnico azulgrana Quique Setién.

La escena se produjo durante una pausa para hidratación durante el partido, cuando Sarabia quiso dirigirse al argentino para hacerle un comentario mientras este tomaba una botella de agua. Sin embargo, el jugador, al darse cuenta de su intención, le da la espalda y, visiblemente molesto, se aleja diciendo unas palabras inaudibles. Acto seguido, el segundo de Setién aprovecha el momento en que el delantero se vuelve para dejar el botellín e intenta hablarle otra vez, pero es ignorado de nuevo.

TODO MAL. Messi parece no querer escuchar las indicaciones del segundo entrenador, Eder Sarabia y ni siquiera la presta atención, durante una pausa en el partido entre en Barcelona y el Celta. pic.twitter.com/LktdDkASqm — Bitbol (@Bitbol_LA) June 29, 2020

El programa 'Líbero', del canal argentino TyC Sports, se atrevió a descifrar las palabras del 10 del Barça: "¿Qué querés que haga, boludo? ¿Qué querés?", afirman que dijo.

El cruce entre Messi y Sarabia ha dado que hablar en redes sociales y en la prensa de España. Al respecto, el diario deportivo Marca señaló que se trata de una muestra del nerviosismo y del deterioro de la relación entre Setién y los jugadores más influyentes del equipo. Según el medio, al final del encuentro se vivió una discusión en los vestidores entre ambas partes con reproches y en medio de un clima de tensión tras el empate —el segundo en tres fechas— y las victorias del Real Madrid, que lidera la tabla con dos puntos por encima del Barcelona.

Durante una rueda de prensa este lunes, Quique Satién comentó el incidente: "Es normal que hayan diferencias a veces en las opiniones, pero esto es lo habitual. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento". "Cuando no hay victorias, de todo se saca punta. Este es el circo en el que estamos montados (...) La relación con los jugadores es buena. Es verdad que hay momentos en que uno puede no estar de acuerdo, pero yo no percibo ningún problema digno de mención", recalcó el técnico.