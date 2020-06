La estrella de Hollywood Carl Reiner fallece a los 98 años

Carl Reiner, uno de los cineastas más prolíficos de Hollywood, ha fallecido a los 98 años en su hogar en Beverly Hills, informan medios estadounidenses.

El escritor, director de cine y actor murió por causas naturales en un entorno familiar la noche del lunes, según ha contado a Variety su asistente, Judy Naggy.

El intérprete fue muy conocido por su dueto con Mel Brooks y por figurar en filmes como ¡Que vienen los rusos! y El mundo está loco, loco, loco.

Reiner ganó nueve premios Emmy, incluidos 5 por su ‘The Dick Van Dyke Show’. Entre las películas más populares de su dirección se encuentran 'Oh God' (1977), con George Burns; 'The Jerk' (1979), con Steve Martin; y 'All of Me' (1984), con Martin y Lily Tomlin.

