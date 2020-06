Venezuela rechaza la audiencia de la CIJ sobre el Esequibo que fue solicitada "ilegalmente" por Guyana

El país suramericano ratificó su posición de "no reconocimiento" sobre la jurisdicción de esta corte.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este martes la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), "solicitada unilateral e ilegalmente por Guyana", para abordar la disputa territorial sobre el territorio Esequibo.

"Venezuela históricamente no ha reconocido jurisdicción a la CIJ", manifestó Rodríguez, quien agregó que hasta el momento "no ha ocurrido ningún evento extraordinario" pues la corte únicamente decidió "estudiar preliminarmente si tiene o no competencias para reconocer la solicitud absurda e insólita solicitud unilateral de Guyana".

#EnVideo 📹 | Vicepresidenta de Venezuela, @drodriven2: Guyana insiste en su absurda solicitud unilateral. Venezuela presentó el 28 de noviembre de 2019 su memorándum sobre los fundamentos de su posición histórica #IndependenciaYPazpic.twitter.com/j5u8GnhFXt — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 30, 2020

En este sentido, la vicepresidenta precisó que "bajo ningún concepto se puede obligar a una de las partes a acudir a la corte sin su consentimiento", así como tampoco se puede disponer de forma unilateral sobre el Esequibo pues "existen mecanismos de negociación política que deben darse de forma progresiva, sucesiva, de menos a más".

Rodríguez afirmó que, con este accionar, "Guyana asesina el Acuerdo de Ginebra", suscrito en 1966, en el cual se reconoce la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, por lo que se declaró nulo el Laudo Arbitral dictado en 1899 en París, Francia, que cedió ilegalmente este territorio a la Guyana Británica.

La vicepresidenta rememoró que en el marco de este acuerdo, hubo una Comisión Mixta que debía dar resultados en cuatro años, "pero no se pudo lograr". Luego, el llamado Protocolo de Puerto España dio una pausa de 12 años al proceso.

"Inmediatamente después, Venezuela quiso retomar las negociaciones. En cambio, la postura histórica de Guyana nunca ha sido llegar a un acuerdo, ellos querían 12 años más de pausa. Nuestro país es quien ha impulsado la búsqueda de acuerdos", dijo Rodríguez, al tiempo que agregó que la nación suramericana ha presentado 21 propuestas de negociación.

Por último, la autoridad enfatizó que Venezuela mantendrá el respeto a la legalidad. "No vamos a caer en ningún tipo de extorsión por parte Guyana, que pretende instrumentalizar la maquinaria militar al servicio de la ExxonMobil para amenazar la paz de nuestro país y nuestra región".

Con anterioridad, Venezuela le ha exigido a la ExxonMobil no realizar explotaciones petroleras en espacios en reclamación entre Venezuela y Guyana, puesto que aún no existe delimitación sobre esas áreas marítimas y submarinas.