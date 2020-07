Pekín pide a varios medios de comunicación estadounidenses informar sobre sus operaciones en China

Сhina ha pedido a algunos medios de comunicación estadounidenses presentes en su país informar sobre sus operaciones, según informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, citado por la agencia Reuters.

De acuerdo con el portavoz de la Cancillería, Zhao Lijian, la agencia de noticias Associated Press, National Public Radio, CBS y United Press International, han sido contactadas y deberán presentar la información solicitada por escrito dentro de los próximos siete días.

La decisión de Pekín responde al anuncio de Washington la semana pasada de designar a cuatro grandes medios chinos en EE.UU. como misiones extranjeras. Así, Televisión Central de China (CCTV), el Servicio de Noticias de China, People's Daily y Global Times fueron obligados a presentar una lista del personal que trabaja en el país norteamericano, así como sus propiedades inmobiliarias. El principal diplomático estadounidense para Asia Oriental, David Stilwell, aseguró que la decisión reflejaba la verdadera condición de "medios de propaganda" de los cuatro grupos señalados, que estarían bajo el control del Partido Comunista de China.

Poco después de la noticia China amenazó con lanzar una "respuesta apropiada". En ese entonces, Lijian manifestó que la posición del Departamento de Estado de EE.UU. suponía una supresión política descarada de los medios chinos" que exponía "aún más la hipocresía de la llamada libertad de expresión y de prensa de la que a EE.UU. le gusta hacer alarde".

Las tensiones y represalias entre EE.UU. y China en los últimos meses han involucrado a los medios de comunicación de ambas naciones. En febrero, el estatus de otras cinco agencias de noticias chinas, entre ellas Xinhua y China Global Television Network, también fue revisado. Como contramedida, Pekín revocó en marzo las credenciales de prensa de los periodistas de nacionalidad estadounidense que trabajan en China para The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post.