Terry Crews advierte que el eslogan 'las vidas negras importan' podría convertirse en 'las vidas negras son mejores' y es criticado en las redes

El actor estadounidense y exjugador de fútbol americano Terry Crews ha sido criticado en las redes después de que expresara este martes su preocupación ante la posibilidad de que el movimiento por la igualdad racial se convierta en un movimiento de supremacismo negro.

"Si eres hijo de Dios, eres mi hermano y mi hermana. Tengo familiares de todas las razas, creencias e ideologías. Debemos hacer lo posible para que 'las vidas negras importan' no se transforme en 'las vidas negras son mejores'", tuiteó Crews.

En respuesta, Bernice King, hija del famoso activista por los derechos civiles Martin Luther King, afirmó que la campaña actual está "muy lejos" de ese extremo. "La justicia no es una competición", aseveró King, que describió las palabras 'Black Lives Matter' como "un grito y un eslogan" dirigidos a luchar contra "las muertes, la deshumanización y la destrucción de vidas negras que causa el racismo".

Por su parte, el analista político Keith Boykin, que se desempeñó como asesor político de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, señaló que "exigir igualdad negra no es supremacía negra". "En 1883, la Corte Suprema afirmó que una Ley de Derechos Civiles convertiría a los negros en 'los favoritos de la justicia'", indicó Boykin, comparando esa cita con las declaraciones de Terry Crews.

El tuit de Crews provocó una discusión en Twitter. Algunos partidarios del movimiento sostuvieron que el actor se equivocó.

"Todavía ni siquiera podemos llegar a que las vidas negras sean iguales. Este es el objetivo. Nunca dijimos que solo las vidas negras importan, nunca dijimos que las vidas negras importan más", escribió una internauta.

"¿Para quién es este mensaje? ¿En serio? ¿Quién te ha dado la impresión de que este es el objetivo o que incluso es una posibilidad?", preguntó al actor otra usuaria.

Al mismo tiempo, algunos defendieron la postura de Crews. "El hecho mismo de que haya tantas personas provocadas en estos comentarios debería decirle algo sobre el movimiento Black Lives Matter", publicó otro internauta, que acusó la campaña de ser un "totalitarismo clásico".

"Lo siento, pero BLM no representa los mismos principios, sus métodos son divisivos", contestó otro internauta. "BLM empuja la narrativa de que específicamente las minorías negras casi no tienen esperanza sin que los blancos inicien el cambio, y esto simplemente no es cierto", agregó.