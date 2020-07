Meghan Markle se sentía "desprotegida" por la Familia Real y "con prohibición de defenderse" ante los ataques de tabloides británicos

Así se desprende de los documentos judiciales que su equipo legal presentó ante el juzgado en el marco de la demanda de la duquesa contra Associated Newspapers.

El equipo legal de Meghan Markle, en el marco de su demanda contra los tabloides británicos que publicaron una carta personal a su padre, presentó ante el tribunal nuevos documentos que afirman que la duquesa de Sussex se sentía "desprotegida por la Institución" de la Familia Real y "con prohibición de defenderse" de las falsas reclamaciones formuladas contra ella en la prensa británica.

El hecho de que la duquesa "se había convertido en el tema de una gran cantidad de artículos falsos y perjudiciales" en los periódicos del Reino Unido, específicamente en los demandados MailOnline y The Mail On Sunday, propiedad de Associated Newspapers (ANL), le causó "una tremenda angustia emocional y daños a su salud mental", rezan los papeles.

"Como sus amigas nunca la habían visto en ese estado antes, estaban justamente preocupadas por su bienestar, específicamente porque se encontraba embarazada", y decidieron dar a la revista People una entrevista en la que criticaron al padre de Meghan, Thomas Markle, por haber vendido a los medios dicha misiva de carácter privado, cita MailOnline los documentos judiciales.

Alegaciones de las partes

En su defensa, ANL alega que la carta de la duquesa, enviada a Thomas Markle en agosto de 2018, fue publicada en un artículo de The Mail On Sunday solo después que cinco amigas de Meghan hablaran con la revista People criticando a su padre, cosa que "lo hizo sentir vilipendiado, y quiso demostrar que [la carta] no era el tierno mensaje que habían sugerido".

Por ello, las reclamaciones de la duquesa de que la divulgación por The Mail On Sunday de partes de la carta sin su consentimiento representa una violación de su privacidad, podrían considerarse irrazonables bajo las leyes de libertad de expresión.

Meghan, por su parte, en una sección confidencial de los documentos presentados ante el tribunal, identificó a las cinco amigas que hablaron anónimamente con la revista People, asegurando que una de ellas solo hizo una "referencia superficial a la carta" en la entrevista, de la cual no se enteró la duquesa hasta que fue publicada.

Además, el equipo legal de Meghan Markle agrega que la duquesa y su amiga hablaron sobre la existencia de la carta, pero no sobre su contenido, porque su padre "continuó dando entrevistas a los medios de comunicación del Reino Unido, alegando falsamente que no había tenido noticias de su hija". De momento, no se ha establecido una fecha para el juicio.