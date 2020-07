Un juez revoca la prohibición de publicar un libro de la sobrina de Trump sobre la "tóxica familia" que creó al presidente

El tribunal concluye que, a pesar de que la autora está vinculada por un acuerdo de no divulgación, la editorial Simon & Schuster no lo firmó y tiene libertad de expresión.

Un juez de la División de Apelación de la Corte Suprema de Nueva York ha concluido este miércoles que el acuerdo de no divulgación firmado hace casi 20 años por Mary Trump no vincula a la editorial Simon & Schuster, de manera que la empresa tiene derecho a publicar el libro escrito por la sobrina del presidente estadounidense.

Según The Hill, el tribunal respaldó la orden restrictiva contra la autora emitida este martes en base al contrato con el que cedió a su familia su derecho a la libertad de expresión. No obstante, señaló que Simon & Schuster "no es parte del acuerdo".

"A diferencia de la señora Trump, Simon & Schuster no aceptó renunciar o ceder a nadie sus derechos de la Primera Enmienda", indicó el juez Alan Scheinkman tras rechazar los argumentos de los Trump, que aseguraban que la editorial supuestamente "tiene la intención de actuar en nombre" de Mary y trata de publicar el libro bajo su dirección.

Por su parte, el abogado de la sobrina del mandatario, Ted Boutrous, celebró la decisión como "una muy buena noticia" y sostuvo que espera una conclusión similar sobre su cliente. "Esperamos presentar mañana en el tribunal de primera instancia nuestro resumen, que explica por qué se requiere el mismo resultado para la señora Trump, basándose en la Primera Enmienda y en el derecho contractual básico", afirmó.

The cover of Mary Trump’s forthcoming book. pic.twitter.com/X4RrbU0OHQ — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 16, 2020

Publicación obstaculizada

La publicación del libro de Mary Trump, titulado 'Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' ('Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man'), está prevista para el 28 de julio. La propia editorial lo describe como un "retrato revelador y fidedigno de Donald J. Trump y la tóxica familia que lo creó". "[Mary] describe una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y abuso. Explica cómo eventos específicos y patrones familiares generales crearon al hombre dañado que actualmente ocupa el Despacho Oval", se dice en la descripción.

El hermano menor del presidente, Robert S. Trump, emprendió la semana pasada acciones legales para impedir la publicación. En su solicitud argumenta que el libro contiene información privada y detalles que Mary Trump tiene prohibido revelar por un acuerdo de 2001 con el que cerraron las disputas familiares sobre los testamentos de los padres del mandatario. El documento obliga a Mary a no "publicar o hacer que se publique directa o indirectamente ningún diario, memorias, carta, historia, fotografía, entrevista, artículo, ensayo, relato o descripción o representación de ningún tipo" sobre sus relaciones.

El pasado martes, un juez del tribunal de Nueva York rechazó la demanda. No obstante, una semana después la solicitud de los Trump fue satisfecha.