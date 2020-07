"Decidle algo, rápido": Un concejal español dimite tras darse una ducha durante una reunión telemática del pleno del Ayuntamiento

El concejal socialista de Torrelavega (Cantabria, España) Bernardo Bustillo ha presentado su dimisión después de protagonizar una rocambolesca escena durante una reunión telemática del pleno del ayuntamiento: mientras los demás ediles debatían los asuntos del día, el político decidió darse una ducha, pero olvidó desconectar la cámara web de su ordenador, por lo que los participantes en el pleno pudieron verle desnudo.

El incidente se produjo en los últimos minutos de la reunión, durante el turno de ruegos y preguntas. Ante la inesperada escena, el resto de concejales, completamente asombrados al percatarse de lo que sucedía, trataron de evitarle el bochorno al desprevenido edil socialista. "¡Que alguien avise a Berni!", "¡Decidle algo, rápido!", "¿No se puede apagar la cámara o algo?", comentaban sus compañeros de reunión.

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

El medio local "Cantabria Ahora" ha difundido en un tuit las controvertidas imágenes, en las que no solo se aprecia al político saliendo desnudo de la ducha, sino también las caras de estupefacción e incomodidad de los demás participantes en el pleno.

"En el fondo no es para tanto"

"No podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez", escribe Bustillo en su carta de dimisión, en la que también hace constar que lo sucedido "en el fondo no es para tanto".

"Una cuestión tan trivial como ésta no debe ser eje de valoración política y centrar el debate sobre los asuntos públicos", reflexionó también el edil en su escrito.

Bustillo ocupaba el cargo de concejal de Fondos Europeos y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Torrelavega.