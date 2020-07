Una profesora de Perú entrega radios a niños para ser educados a distancia en la pandemia

Una docente de Perú, llamada Tanith Peña Araujo, está entregando radios a niños humildes en comunidades del departamento de Loreto que no cuentan con acceso a Internet ni televisión y, en consecuencia, no pueden seguir el ciclo 'Aprendo en casa', un programa televisivo impulsado por el Ministerio de Educación para enseñar durante la pandemia.

La propuesta gubernamental también se puede escuchar por radio, pero hay cientos de niños que tampoco poseen este instrumento. Por eso, Peña Araujo lanzó el proyecto 'Un niño, una radio', e intentará garantizar el derecho a la educación de los menores.

Para la maestra, el programa oficial es "genial", porque detrás tiene "especialistas, actores y docentes realizando los guiones", señala en un reportaje con América TV. No obstante, pregunta: "Si no llega a su público objetivo, ¿de qué puede servir?".

Mientras tanto, muchos chicos de poblaciones ubicadas a orillas del río Amazonas no pueden aprender por no tener las herramientas necesarias. Esta docente, con más de 13 años de trayectoria, antes de la emergencia sanitaria solía viajar desde la ciudad de Iquitos hasta esos alejados caseríos, navegando entre tres y cinco horas por tramo. No obstante, sus traslados se vieron interrumpidos con la llegada de la pandemia.

Así, se propuso entregar radios en localidades aledañas a su zona de residencia. Por el momento, ya repartió 77 en las comunidades de San Lorenzo, Independencia, Caana y Unión, pero su meta es llegar a 500. De esta forma, se estima que ningún pequeño del lugar se quedaría sin estudiar.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!