Un país retira en silencio la esvástica que llevaba décadas en el emblema de su Fuerza Aérea

A pesar de haber sido adoptado en 1918 y no estar relacionado con las Alemania nazi, el símbolo generaba problemas cuando era usado en el extranjero.

La Fuerza Aérea finlandesa cambió el antiguo logotipo de su Estado Mayor, que contenía una esvástica, para empezar a utilizar el emblema general del cuerpo, reveló este martes el profesor de la Universidad de Helsinki Teivo Teivainen.

En una publicación en Twitter, el investigador señaló que le habían confirmado que la decisión fue adoptada en 2017. "La esvástica se quedó en algunas insignias de la Fuerza Aérea, pero ya no como emblema del Estado Mayor ni para insignias en el hombro", precisó.

En aquel momento, los militares no hicieron anuncio alguno sobre la retirada. No obstante, en un comentario al diario Helsingin Sanomat, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Finlandia, el brigadier general Jari Mikkonen, explicó que, aunque en su opinión el símbolo no tenía nada que ver con el nazismo, presentaba inconvenientes para su uso en el extranjero.

"Estamos orgullosos de nuestras tradiciones. No nos avergonzamos de la esvástica que utilizamos, no está relacionada con la Alemania nazi", dijo el militar. "Indiscutiblemente, teníamos que explicarla, y a veces molestaba a alguien", agregó.

Teivanen coincidió con el general, señalando que el uso de un símbolo con un pasado tan negativo podía poner en riesgo la imagen internacional del país escandinavo. "Podría ser un poco como darle un arma a la mano de un enemigo", afirmó, indicando que muchas veces los propios jóvenes finlandeses rechazaban el antiguo emblema.

La esvástica, símbolo tradicional de felicidad en la cultura finlandesa, fue adoptada por las Fuerzas Armadas de Finlandia en 1918, cuando todavía no tenía connotaciones negativas políticas. Cuando el país, aliado de Hitler desde 1941, salió de la Segunda Guerra Mundial, dejó de usarla en sus aviones. No obstante, el símbolo se siguió utilizando en otros lugares, como banderas, decoraciones y uniformes.