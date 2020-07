De campeón del mundo a suplente: Antoine Grizmann no tiene lugar en el FC Barcelona

El francés no entiende por qué el entrenador no lo tiene en cuenta tras el parón por el coronavirus y crecen los rumores sobre su futuro fuera de equipo culé.

Este martes el FC Barcelona empató 2-2 con el Atlético de Madrid, dejándole al Real Madrid la posibilidad de sacar 4 puntos de ventaja en la cima de la clasificación. Quique Setién se acordó de Antoine Griezmann en el minuto 90, luego que incluso el joven Ansu Fati tuviera más minutos de juego que el campeón del mundo. El internacional galo, por el momento, no se ha quejado de la situación públicamente.

El Barcelona pagó 120 millones de euros por Griezmann en el 2019 y no parece haber sido la mejor inversión. En la presente temporada de La Liga, el francés ha jugado 32 partidos, en los cuales marcó 8 goles y sirvió 5 asistencias. Hay quienes aseguran que el problema es que todavía no se entiende a la perfección con Lionel Messi dentro del campo: Antoine metió 3 goles con pases de Leo, mientras que el argentino 2 con asistencias del francés.

Otros dicen que el responsable es el entrenador, Quique Setién, que no sabe cómo aprovechar al campeón del mundo. El 15 de junio el técnico decía que "Griezmann es irremplazable". Dos semanas después justificaba su ausencia del equipo titular: "La realidad es que pueden jugar solo 11".

Reacciones

Desde el entorno del jugador están furiosos con la situación de Antoine. Su hermano Theo publicó una serie de tuits criticando el poco tiempo de juego que tiene el delantero: "De verdad, me voy a poner a llorar", seguido de un "2 minutos...". El padre del atacante, por su parte, le disparó en su cuenta de Instagram al entrenador, quien había dicho que no le pediría perdón a Antoine por ser suplente: "Para hacer este tipo de declaraciones, debes tener las llaves del camión. No es el caso, porque eres un pasajero". Ambos borraron sus publicaciones pocos minutos después.

Martín Lasarte, quien lo dirigió hace años en la Real Sociedad, cree que el Griezmann de hoy es "una caricatura de él mismo", y agregó que lo nota "Triste, con la cabeza hacia abajo, corriendo sin mucho sentido". Un panorama desolador.

El propio futbolista prefirió jugar al misterio desde las redes sociales. Griezmann publicó dos fotos ambiguas en los últimos días. En una se lo ve riendo; en la otra, entrenando.

Christophe Dugarry, exjugador del FC Barcelona y también campeón del mundo con Francia, pero en 1998, opinó sobre el asunto y luego tuvo que ofrecer disculpas: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi", y le aconsejó a Antoine "darle un tortazo en la cara", ya que "¿De qué tiene miedo, de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle 'cojones' en algún momento".

¿Posible salida?

La solución al conflicto podría llegar desde la liga inglesa: el Arsenal de Londres estaría dispuesto a desprenderse de dos jugadores, Pierre-Emerick Aubameyang y Matteo Guendouzi, a cambio de Griezmann. Tampoco hay que descartar al Inter de Milán de Antonio Conte y la posibilidad de un trueque entre el galo y Lautaro Martínez. El interés del FC Barcelona por el argentino no es algo nuevo, ni ningún secreto.