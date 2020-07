VIDEO: Una mujer apunta con una pistola a madre e hija afroamericanas tras una discusión con acusaciones de racismo

Una discusión con acusaciones de racismo, en las afueras de un restaurante en el estado de Michigan (EE.UU.), llevó a una mujer blanca a apuntar con una pistola a una afroamericana y su hija de 15 años. El incidente, que tuvo lugar este miércoles, fue captado en video y compartido en las redes sociales. Según las palabras de Takelia Hill, el conflicto se originó cuando su hija adolescente, Makayla Green, tropezó o fue tropezada en la entrada del local por una mujer blanca, cuyo nombre no ha sido proporcionado. Molestas ambas, aparentemente, Makayla habría reaccionado en términos no de excusarse sino de exigir disculpas. "¿Disculpe?", le preguntó, recoge The Detroit News.

"Cuando quise entrar a Chipotle [el restaurante], esta mujer estaba saliendo y yo me aparté para que ella pudiera salir", afirmó Green. "Ella me golpeó y le dije: '¿Disculpe?'. Y luego comenzó a insultarme y decir cosas como que estaba invadiendo su espacio personal".

El intercambio de acusaciones e insultos las trasladó a todas al estacionamiento del local, donde Hill y Green tildaron a la mujer de "ignorante" y "racista". Mientras tanto, un hombre bajó de un vehículo y ayudó a la mujer a subir al asiento del pasajero. "No se puede simplemente decir que los blancos son racistas. Los blancos no son racistas. Me preocupo por usted y lo siento si tuvo un incidente en el que alguien la hizo sentir así. Nadie es racista", dijo ella desde el interior del automóvil.

Tras unos instantes, cuando el conductor comenzó a retroceder, Hill golpeó la ventana trasera, según ella, para detener el coche al pensar que la pareja las atropellaría a ella y a su hija. Esa acción provocó que la mujer saliera del vehículo y las apuntara a ambas con un arma, gritándoles que se alejaran del auto.

This happened today in Auburn Hills,MI Another Karen .. pic.twitter.com/lWksZwXITD — 🦋Makay (@makaysmith10) July 2, 2020

Finalmente, la mujer bajó el arma y se retiró de la escena en el vehículo. Según los reportes, los testigos alertaton a la Policía y la supuesta agresora fue arrestada. No obstante, una pariente de Hill reclamó que la mujer fuese liberada poco después. "Dijeron que no podían arrestarla", escribió, porque Hill "golpeó el auto (con su mano) para evitar que golpearan a mi sobrina. ¡La justicia necesita ser servida! Esto es un privilegio blanco".

Por su parte, Hill dijo que el incidente la dejó traumatizada a ella y a sus otras hijas, que estaban en el vehículo de la familia.

De su parte, el sargento Dale Brown, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, comunicó que se abrió una investigación sobre el incidente, que será enviada a la oficina del fiscal para determinar posibles cargos penales.