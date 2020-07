La Armada de Estados Unidos pide a sus miembros no comprar drogas en la internet oscura

El Servicio de Investigación Criminal de la Marina de los EE.UU. (NCIS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado donde advierte a sus miembros que tienen que dejar de comprar LSD en la internet oscura ('dark web' o 'darknet').

No existen, dicen, rincones lo suficientemente oscuros en Internet como para que ellos no se enteren de esas transacciones: "Recientes informes policiales han revelado que un número cada vez mayor de personas compran sustancias ilícitas en la 'dark web' debido al anonimato que proporcionan herramientas como The Onion Router (TOR)".

No hay garantía de anonimato en las profundidades de la red, ni tampoco de calidad en el LSD que venden allí: "Las drogas compradas a través de la 'dark web' a menudo se mezclan con otras sustancias en combinaciones peligrosas que pueden conducir a la muerte", dice el comunicado.

De nada les servirá tampoco pagar esas compras con bitcoins. Al Gran Hermano nada se le escapa: "Las fuerzas del orden público internacionales, federales, estatales y locales están trabajando colectivamente, utilizando una variedad de técnicas para infiltrarse en los mercados, identificar a los usuarios y combatir la amenaza de drogas ilícitas".

La Armada de los Estados Unidos, a finales del siglo pasado, tenía serios problemas con las drogas. Por esa razón sus marineros eran periódicamente sometidos a pruebas. La situación mejoró, y desde el año 2006 ya no realizan este tipo de test.