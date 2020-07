Un hombre acusado por el asesinato de su esposa podría enfrentar nuevos cargos por alquilar su piscina

Un residente de la ciudad de Denver (Colorado, EE.UU.), acusado del asesinato de su esposa, podría enfrentar nuevos cargos por violar las normas de zonificación al alquilar su piscina, informa FOX 31.

Un portavoz del Departamento de Impuestos y Licencias de Denver confirmó que se está investigando a Robert Feldman, de 57 años, por violar dichas reglas.

Según afirmaron los vecinos, el hombre estuvo alquilando la piscina de su patio trasero durante casi todo el mes de junio, a pesar de que las reglas de su barrio lo prohíben. Una de sus clientes reveló que encontró la oferta en la página web Swimply, donde Feldman describió su piscina como "un oasis totalmente privado". La mujer dijo que la arrendó unas 10 o 15 veces por 45 dólares la hora.

El portal retiró el anuncio después de recibir quejas de los familiares de Stacy Feldman, supuestamente asesinada por su marido en 2015. El hombre no fue inculpado en el caso hasta tres años después, en 2018, cuando los detectives encontraron un experto médico que testificara que la mujer no falleció por una caída en la ducha, sino que fue estrangulada después de presuntamente enfrentarse a su marido.

Entre tanto, algunos de los vecinos de Feldman dijeron que les parece "espeluznante" que haya estado alquilando su piscina mientras espera un juicio por asesinato, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.

Sin embargo, el vecino Roni Brown admitió que no está sorprendido. "No me sorprende que se esfuerce por ganar dinero", declaró el hombre. "Ya está viviendo del seguro de vida de su esposa, lo que me enfadó mucho cuando me enteré de eso", agregó.

El año pasado, la Corte Suprema del estado decidió que Feldman podía pagar su defensa usando el dinero del seguro de vida de su esposa. La familia de la mujer muerta había argumentado que los 752.000 dólares de esa póliza debían pertenecer a los dos hijos de la pareja, que ahora viven con su tía.