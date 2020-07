Bill Gates enumera los 4 pilares clave para vencer al coronavirus

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha revelado este martes cuáles son los 4 pilares que su Fundación Bill y Melinda Gates considera como clave en la lucha contra la pandemia. Según el multimillonario estadounidense, para vencer al coronavirus son primordiales las vacunas, el desarrollo de herramientas de diagnóstico, tratamientos y formas de proteger a las comunidades vulnerables.

Durante la reunión anual del Consejo de Impacto de Fast Company, Gates ha indicado que actualmente existen más de 100 proyectos diferentes en curso destinados a elaborar una vacuna contra el coronavirus, de ellos al menos una docena están dirigidos por empresas que cuentan con antecedentes en la obtención de aprobaciones gubernamentales para la fabricación de vacunas. De ese modo, el filántropo expresó su confianza en que una de esas vacunas esté lista para el año que viene.

"Solo la amplitud de ese portafolio utilizando todas las técnicas que hemos usado para crear vacunas y algunas nuevas, me da la esperanza de que, en el 2021, una de estas vacunas funcionará", dijo. "El sueño sería tener 14.000 millones de dosis y que lleguen a todos de la noche a la mañana".

Por otra parte, Gates señaló la importancia del uso de mascarillas para frenar la propagación del virus. "No usar mascarillas es difícil de entender, porque no es tan molesto", afirmó. "No es caro y, sin embargo, algunas personas sienten que es un signo de libertad o algo así, a pesar del riesgo de infectar a otras personas".

Asimismo, culpó a los líderes mundiales, a los expertos en salud pública, y a los que estén divulgando "ideas locas" en las redes sociales, de no haber avanzado lo suficiente en la lucha contra el virus.

"¿Pueden las compañías de redes sociales ser más útiles en estos temas? ¿Qué creatividad tenemos? Lamentablemente, las herramientas digitales probablemente han sido un contribuyente neto para difundir lo que considero ideas locas", lamentó Gates.