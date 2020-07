El principal epidemiólogo de EE.UU. advierte de "no equilibrar vidas con la economía" durante "una pandemia sin precedentes"

"No hemos visto algo así en los últimos 102 años [...], y esto es algo que debemos tomar muy en serio porque tiene muchas implicaciones", aseguró Anthony Fauci.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, advirtió este jueves a los líderes mundiales de no "equilibrar vidas con la economía" a medida que deciden reabrir los negocios que fueron cerrados para evitar la propagación del coronavirus.

"Hay personas que piensan en una dirección y aquellas que piensan en la otra", aseguró Fauci en sus declaraciones al Journal of the American Medical Association (JAMA), al hablar sobre la decisión de reabrir de una forma segura la economía en medio de "una pandemia sin precedentes". "No hemos visto algo así en los últimos 102 años [...], y esto es algo que debemos tomar muy en serio porque tiene muchas implicaciones", advirtió el principal epidemiólogo de EE.UU.

"No quieran confrontar vidas con la economía", concluyó Fauci. "Así que hagamos que la salud pública nos ayude a abrir la economía, a diferencia de [contraponer] dos fuerzas opuestas".