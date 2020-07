El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene amenazado al gobernador Enrique Alfaro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones de apoyar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante las amenazas de muerte en su contra realizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Hoy di instrucciones para que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco, y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este viernes.

El pasado jueves, el medio SinEmbargo publicó que "una fuente allegada" al Gobierno de Jalisco había confirmado que existían amenazas de muerte en contra de Alfaro.

Estos avisos se produjeron una semana después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fuera atacado con armas de grueso calibre en la capital mexicana tras ser amenazado.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que varios criminales preparon la emboscada contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pic.twitter.com/RyzxDKmrYS — RT en Español (@ActualidadRT) June 27, 2020

López Obrador atribuyó las amenazas de grupos criminales contra funcionarios federales y estatales a los cambios que están ocurriendo en México. "Se están afectando intereses creados, hay cambios, hay transformación y hay algunos que se sienten afectados", dijo.

Por su parte, el gobernador de Jalisco confirmó las amenazas en su contra. "Ayer por la tarde nos informaron simplemente para tener precauciones por esta información. Yo he dicho que más que una amenaza específica en contra de un servidor, es una muestra del desafío contra el Estado mexicano, porque los hechos de los últimos días ponen en evidencia que es el momento de ajustar cosas, de enderezar el camino", señaló Alfaro en entrevista con Radio Fórmula.

El gobernador, además, coincidió con López Obrador en la necesidad de "cerrar filas" para enfrentar la violencia de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ambos políticos sostuvieron hace unas semanas un enfrentamiento verbal, tras la muerte de un joven que fue golpeado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, por no usar cubrebocas en medio de la pandemia de covid-19.

La titular de la CNDH denuncia amenazas

Por otro lado, la comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, también denunció que el domingo pasado recibió amenazas de muerte, que asoció con la investigación de ese caso.

"El domingo 8 de junio fui víctima de un ataque cibernético, vamos a decirlo así, una serie de amenazas, vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las amenazas recibidas eran de diversas personas", afirmó Piedra Ibarra en conferencia de prensa.

La Presidenta @RosarioPiedraIb denunció amenazas en su contra tras reiterar su intención de transformar a la @CNDH. La situación se registró también, luego de la atracción del caso del joven #GiovanniLópez en #Jalisco. 👉🏿https://t.co/aRywwM9280 (1/2) https://t.co/zRyaQ8deoF — CNDH en México (@CNDH) July 2, 2020

En este contexto, atribuyó los ataques al hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidiese indagar la muerte del joven a manos de la Policía.

"Tuvo que ver la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibí amenazas (...) me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación", afirmó.

López Obrador, por su parte, dijo no estar enterado de esta situación, pero señaló que las medidas de protección anunciadas para Alfaro se harían extensivas a la titular de la CNDH.

El mandatario mexicano agregó que su administración no pactará con ningún grupo del crimen organizado, como ocurrió con gobiernos anteriores.

"Nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para perseguir a otros, o para apaciguar a una región. No. Hay una línea, una frontera, una raya divisoria [entre] autoridad y delincuencia", afirmó.