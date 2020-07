La novia del hijo mayor de Donald Trump da positivo por covid-19

Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Trump Jr., fue diagnosticada con coronavirus este viernes, poco antes de dirigirse a un evento destinado a conmemorar el Día de la Independencia de EE.UU. que contaría con la presencia del presidente Donald Trump.

Según el diario The New York Times, que cita a personas familiarizadas con el caso, Guilfoyle es asintomática, fue aislada y se encuentra bien. Se trata de la tercera persona cercana al mandatario estadounidense infectada con el virus, aunque en los últimos días no mantuvo proximidad con él. Su novio se sometió a pruebas y dio negativo.