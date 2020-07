7 muertos y más de 40 heridos en la explosión de un camión que transportaba gasolina en Colombia

La mañana de este lunes, siete personas murieron y más de 40 resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento Tasajera, municipio Puebloviejo, en el departamento colombiano de Magdalena (noreste del país).

De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, el camión se volcó en la vía. Hasta el lugar llegó un grupo grande de personas con recipientes (garrafas y pimpinas), rodearon el auto cisterna y pretendían extraer el combustible —como se observa en las imágenes publicadas en las redes sociales—; sin embargo, minutos después, ocurrió la explosión.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

🔞 Mortal explosión de un camión que transportaba gasolina en Colombia https://t.co/PFmts4ZoXTpic.twitter.com/ckysbk6O11 — RT en Español (@ActualidadRT) July 6, 2020

#Aestahora 12 unidades, 1 Máquina extintora y 1 carro cisterna de Bomberos de Ciénaga - Magdalena, atienden emergencia en Pueblo Viejo, donde la explosión de un vehículo que transportaba gasolina dejó 7 personas fallecidas y 40 lesionadas. @MinInterior@infopresidenciapic.twitter.com/I5wXVUE3rW — DireccionBomberosCol (@DNBomberosCol) July 6, 2020

Las llamas que produjo la explosión alcanzó a los que rodeaban al auto y la tragedia aumentó.

El alcalde de Puebloviejo, Fabián Obispo Borja, quien se acercó al lugar, dijo que el número de heridos podría superar los 50. Muchos fueron trasladados, en camionetas, ambulancias y otro tipo de vehículos, a la Policlínica Ciénaga y el Hospital San Cristobal, cercanos al sitio del siniestro.

El mandatario del municipio de Pueblo Viejo manifestó que se evalúa la situación y se está a la espera de que las personas heridas puedan ser atendidas.#Ciénaga#Incendio#SantaMarta#Magdalena@MagdalenaGober@carlosecaicedo@alcaldiacienagapic.twitter.com/dRQoVIyEF7 — Alternativa Caribe (@Alter_Caribe) July 6, 2020

"Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Puebloviejo. Le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población", enfatizó el burgomaestre, en un video grabado desde el lugar.

Fred Jiménez, un gestor social del pueblo, dijo a la prensa que "los cuerpos están irreconocibles, no se sabe quién es quién. No se les ve nada, no sabemos quiénes son los que quedaron ahí".

Atención: cuando iban a sacar la gasolina en el vehículo accidentado, este explotó, causando heridas a las personas que estaban alrededor. Al parecer hay fallecidos.Advertencia: imágenes fuertes. pic.twitter.com/E4TwN04pj8 — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) July 6, 2020

Una docena de unidades de bomberos, un máquina extintora y un carro cisterna llegaron al lugar para atender la emergencia. Tras varios minutos, lograron sofocar el fuego.