"Dolores paralizantes, fatiga, poca concentración": Tom Hanks relata su experiencia tras sobrevivir al coronavirus

El actor y productor estadounidense, Tom Hanks, ha revelado durante una entrevista publicada este lunes por el diario The Guardian, el sufrimiento que padeció junto a su esposa Rita Wilson al haberse contagiado con el nuevo coronavirus. Ambos fueron de los primeros artistas en revelar que habían contraído la enfermedad en marzo.

Hanks recordó que él y Rita tuvieron "reacciones muy diferentes" al covid-19, algo que le pareció "extraño". "Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato, tuvo náuseas intensas, tuvo una fiebre mucho más alta. Mientras que yo simplemente tenía dolores corporales paralizantes, estaba muy fatigado todo el tiempo y no podía concentrarme en nada por más de unos 12 minutos", dijo bromeando con que esto último es como su "estado natural".

El actor recordó que cuando estaban siendo atendidos en el hospital dijo tener 63 años, diabetes tipo 2 y un implante en el corazón, algo que lo colocaba en el grupo de riesgo. "Pero mientras nuestra temperatura no subiera, y nuestros pulmones no se llenaran con algo que parecía neumonía, [los médicos] no estaban preocupados", agregó admitiendo que por lo general no es alguien que se despierta por la mañana preguntándose si verá o no el final del día.

En lo que se refiere a la respuesta que ha dado el Gobierno de EE.UU. a la pandemia, Hanks se mostró crítico, pero sobre todo reprochó el comportamiento de algunos de sus compatriotas durante la emergencia sanitaria.

"No tengo más que signos de interrogación sobre la posición oficial, así como de la elección individual. En realidad, solo hay tres cosas que todos deben hacer: usar una máscara, mantener la distancia social, lavarse las manos. Sé socialmente que se ha politizado, pero no entiendo. No entiendo cómo alguien puede plantarse y creer que no tiene que poner de su parte", lamentó.

El galardonado actor y su esposa fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus a principios de marzo y tras pasar varios días hospitalizados en Australia se recuperaron. Posteriormente, la pareja se sometió a la prueba de sangre para saber si sus organismos habían creado resistencia al virus por lo que después decidieron donar su plasma sanguíneo para pacientes con covid-19.