'Escudo social': Gobierno de España aprueba moratoria de hipotecas y alquileres hasta septiembre

"Las medidas aprobadas hoy no solo responden a criterios de justicia social sino también a una necesidad de eficiencia económica", dijo Pablo Iglesias.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó este martes extender hasta el 30 de septiembre la moratoria hipotecaria y de alquileres; además de garantizar la continuidad de los servicios básicos, como agua, electricidad y gas, pese a la falta de pago.

Estas medidas son parte del denominado 'Escudo Social', mediante el cual busca proteger a los más vulnerables, tras la pandemia del coronavirus que azotó al país —252.130 contagiados y 28.392 fallecidos—.

"Era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables y las medidas aprobadas hoy no solo responden a criterios de justicia social, sino también a una necesidad de eficiencia económica", dijo el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias.

Tras la aprobación, el Consejo de Ministros explicó que las medidas adoptadas fueron:

Moratoria de hipotecas : Hasta el 30 de junio se concedió a 200.000 personas. Se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.

: Hasta el 30 de junio se concedió a 200.000 personas. Se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. Alquileres : Hasta el 30 de septiembre se podrá solicitar la prórroga de seis meses en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Hasta esa misma fecha se ampliará la moratoria de plazo de pago de la renta o la condonación total o parcial de la deuda, en caso de contratos con grandes tenedores de vivienda.

: Hasta el 30 de septiembre se podrá solicitar la prórroga de seis meses en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Hasta esa misma fecha se ampliará la moratoria de plazo de pago de la renta o la condonación total o parcial de la deuda, en caso de contratos con grandes tenedores de vivienda. Suministros básicos: Se amplía la garantía de suministros, por impago, de servicios de agua, electricidad y a consumidores domésticos hasta el 30 de septiembre.

Esto se suma a la paralización de los desahucios que va a estar vigente hasta el 2 de octubre del presente año.

Las medidas se conocen luego que la Comisión Europea (CE) lanzara un nuevo pronóstico y señalara que el Producto Interno Bruto (PIB) de España caerá 10,9 % este año, un punto y medio más de lo que vaticinó en mayo pasado (9,4 %).

Ante la dura situación, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha llamado a las fuerzas políticas del país a unirse.

"El país vive un momento inédito, estamos en una circunstancia muy excepcional, después de una pandemia que no tiene precedentes y yo, en estos días previos, he hecho la pregunta en voz alta de si realmente este no es el momento para que todas las formaciones políticas arrimen el hombro", recalcó tras el Consejo de Ministros.