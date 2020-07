"¡Hagámonos ricos!": Un video viral de TikTok revaloriza en un 27 % una criptomoneda inspirada en un meme

Dogecoin, la criptomoneda inspirada en un meme que nació en 2013 como una burla al bitcoin, ha aumentado un 27,7 % su valor desde el pasado domingo impulsada por un video viral publicado en TikTok que anima a los usuarios a "hacerse ricos", informa Gizmodo.

El pasado 28 de junio un internauta identificado como jamezg97 publicó un video en esa red social china en el que explicaba un esquema de bombeo y de descarga del Dogecoin y anima a los usuarios a comprar la criptodivisa para aumentar su valor desde 0,0023 dólares a 1 dólar. Con casi medio millón de visitas empezó el #DogecoinTikTokChallange.

"Pensamiento loco"

"Muy bien, aquí hay un pensamiento loco: ¿Qué pasa si todos los que miran este video compran Dogecoin?", dice el chico en la grabación. "¿Podrían detenernos a todos?",se pregunta el usuario de TikTok.

En un segundo video publicado cinco días después el usuario en cuestión lanzó el siguiente mensaje: "¡Hagámonos todos ricos! Dogecoin es prácticamente inútil. Hay 800 millones de usuarios en TikTok. Pongan 25 dólares en esto". "Una vez que llegue a un dólar tendrás 10.000 dólares. Díselo a todos los que conozcas", agregó.

"La SEC [Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.] no regula los mercados de criptomonedas, aunque esto podría cambiar en el futuro y, probablemente, lo hará", explica Philip Christenson, analista financiero de Phillip James Financial, en declaraciones a Gizmodo, advirtiendo que cada vez hay más "estafas" de este tipo.

¿Qué puede ocurrir?

En este sentido, Christenson cree que es probable que "la SEC elimine a algunos de los 'influencers' más populares que llevan a cabo este tipo de esquemas a modo de advertencia para otros que contemplan [hacer] algo similar". No obstante, indicó que considera "casi imposible" un "derribo masivo" de este tipo de esquemas.

"Lo que estamos experimentando con Dogecoin no es un esquema de bombeo y descarga tradicional", comentó Meena Krishnamsetty, cofundadora y editora de Insider Monkey. "Es más un esquema de manipulación de acciones donde los participantes son principalmente conscientes de los riesgos y participan de manera voluntaria".

A pesar de todo, cabe la posibilidad que el incremento de valor de dicha criptodivisa no tenga nada que ver con TikTok. "No creo que sea inusual en absoluto", afirmó Ethan Kou, autor del libro 'Once a Bitcoin Miner', pues sostiene que para una criptomoneda "tan volátil" como Dogecoin "un aumento del 20 % no es nada".

El Dogecoin se creó como una parodia inspirándose en un meme conocido como Doge que se popularizó en la Red un año antes y representa a un perro de raza Shiba Inu. Su precio estuvo estancado durante mucho tiempo antes de comenzar a aumentar en mayo de 2017. El empresario multimillonario Elon Musk ha dicho que es su criptodivisa favorita.

